SG Oberau/Farchant noch am Leben: Verlängerung erreicht dank Sieg gegen Raisting II

Teilen

Da kommt Freude auf: Die SG-Spieler bejubeln Florian Elgas (2.v.r.), der gerade per Strafstoß das Tor des Tages gegen Raisting II erzielt hat. FOTO: ANDREAS KÖGL © ANDREAS KÖGL

Spieler und Verantwortliche der SG Oberau/Farchant versammeln sich auf dem Raistinger Fußballplatz, bilden einen Kreis und stimmen ihren Schlachtgesang der Loisachtaler Jungs an.

Raisting – Warum? Weil die Saison in der Kreisklasse für die SG noch nicht beendet ist. Durch den 1:0-Erfolg bei Raistings Reserve haben sich die Gäste noch den Relegationsrang gesichert und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

„Nach dem Sieg letzte Woche haben wir gesehen, dass die Mannschaft ganz klar noch am Leben ist“, erklärte Christian Schicker, der Oberau/Farchants Trainer Sascha Handke an der Seitenlinie vertrat. „Und das hat sie auch heute wieder gezeigt.“ Von vornherein war klar: Das Team mit dem größeren Willen wird siegen. Doch auch Raisting II musste kämpfen, immerhin drohte im schlimmsten Fall der direkte Abstieg. Dieses Schicksal ereilte aber die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Die Spielgemeinschaft schaute derweil nur auf sich selbst, wollte die eigenen Hausaufgaben erledigen. Und das gelang auch ganz gut. Raistings Aktivposten Justin Steeg und Fernando Ernesto hatte man stets im Auge. In der Offensive setzten die Gäste vereinzelte Nadelstiche, vermieden aber das Risiko. „Wir sind bewusst nicht so nachgerückt“, gab Schicker zu, „sondern wollten erst mal etwas passiver agieren.“

Erst war abtasten angesagt - Strafstoß bringt die Führung

So entwickelte sich zunächst eine Partie mit wenig Höhepunkten. Raisting setzte ein paar Distanzschüsse zu hoch an sowie klärte Christoph Fischer in einer Situation noch zur Ecke. Die SG verbuchte durch Patrick Saltmann und Matthias Baer lediglich Halbchancen. Der Führungstreffer fiel, weil Dominik Korthals im Strafraum energisch nachgesetzt hatte und dann zu Fall gebracht wurde. Florian Elgas blieb eiskalt vom Punkt und stellte auf 0:1 (42.).

Nach dem Seitenwechsel wurde erneut das Hauptproblem der SG sichtbar: Sie versemmeln einfach zu viele Chancen. Andreas Lorenz, Lukas Nikoloso, Salzmann und Paul Colorio hatten beste Gelegenheiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Aber entweder scheiterten sie an SV-Keeper Jakob Gast oder an den eigenen Nerven. Am Ende egal, der eine Treffer genügte. Warum? „Weil wir bei den Zweikämpfen da waren. Das war wichtig“, betonte Schicker. „Das Momentum müssen wir jetzt in die Relegation mitnehmen.“