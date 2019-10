SG Otterfing scheidet im Pokal gegen Murnau aus und will nun in Fridolfing punkten – DJK verlegt erneut

Kraft reicht nicht für zweite Halbzeit

von Thomas Spiesl - Redakteur schließen

Die SG Otterfing/ Holzkirchen ist aus dem Bezirkspokal ausgeschieden. Die Kickerinnen unterlagen mit 0:3 dem TSV Murnau.

Die Chance zur Wiedergutmachung gibt es am Samstag beim Bezirksliga-Match in Fridolfing. Der SV Parsberg will gegen Penzing an die starke Leistung im Nachholspiel gegen Bad Tölz anknüpfen. Nicht im Einsatz ist die SG Darching/Hartpenning, die ihr Spiel gegen Garmisch-Partenkirchen auf Wunsch der Gäste auf 2020 verlegt hat.

SG Otterfing/Holzkirchen –

TSV Murnau 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 (49.) Fischer, 0:2 (76.) Doppler, 0:3 (89.) Lang.

Trotz einer ordentlichen Leistung konnten die Spielerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen beim Pokalspiel gegen Murnau eine Niederlage nicht verhindern. Gegen starke Gäste hielt die SG im ersten Durchgang ein 0:0. In der zweiten Halbzeit schwanden aber die Kräfte, und der Tabellenführer der Bezirksoberliga münzte seine Überlegenheit in Treffer um. Am Ende stand es 3:0 für Murnau. „Wir haben zwar 0:3 verloren, können aber auf die Leistung aufbauen und diese ins nächste Spiel mitnehmen“, sagt SG-Sprecherin Valeria Ferraro.

SG Fridolfing/L./ Leobend. –

SG Otterfing/ Holzkirchen

Gut vorbereitet reist die SG Otterfing/Holzkirchen nach Dingolfing (Samstag, 16 Uhr). Einige Spielerinnen sind zwar angeschlagen, doch sie werden auf die Zähne beißen, sodass der Kader eigentlich komplett ist. Auch wenn die Heimmannschaft mit sieben Punkten auf dem zweiten Platz der Bezirksliga-Tabelle steht, geben sich die Gäste optimistisch. „Wir wollen unser Spiel machen und die drei Punkte mitnehmen“, sagt Ferraro. Es wären im dritten Spiel die ersten Zähler für die Kickerinnen aus dem Nord-Landkreis, die diese dringend brauchen, um aus der Abstiegszone zu kommen.

SV Parsberg –

SG Tölz/ Wackersb. 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 (10.) Stoib, 2:0 (38.) Kameter, 3:0 (55.) Kellermann.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart in der Kreisklasse 2 haben die Spielerinnen des SV Parsberg nun den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Heimspiel gegen die SG Bad Tölz/Wackersberg setzten sie sich klar mit 3:0 durch. Die Parsberger Defensive stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Nach vorne zeigten sie gute Kombinationen und nutzten ihre Chancen diesmal auch für Tore. Nach Traumpass von Annika Kinshofer traf Lisa Stoib in der Anfangsphase zum 1:0, kurz vor dem Seitenwechsel nutzte Steffi Kameter die Nervosität in der Defensive der Isarwinklerinnen mit einem Fernschuss zum 2:0-Pausenstand. Trotz widriger Witterungsbedingungen blieben die Parsbergerinnen auch nach der Pause dominierend und ließen nichts anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Andrea Kellermann nach einer knappen Stunde zum 3:0-Endstand. „Es war ein souveräner Sieg“, resümiert SV-Trainerin Theresa Zigelski. „Wir sind hinten gut gestanden und haben uns vorne viele Chancen erspielt. Darauf können wir aufbauen.“

SV Parsberg –

FC Penzing

Nach dem ersten Saisonsieg wollen die Fußballerinnen des SV Parsberg am Samstag (17 Uhr) nachlegen. „Wir wollen wieder eine starke Leistung abrufen und auf jeden Fall Punkte holen“, sagt Zigelski. Die Parsbergerinnen erwarten einen Gegner auf Augenhöhe, der mit vier Zählern im Mittelfeld der Tabelle liegt. Genau dort wollen auch die Parsbergerinnen mit einem Sieg hin. THOMAS SPIESL