WSV Bad Tölz: Sieg am Ammersee besiegelt Aufstieg

Von: Nick Scheder

Den Sieg schon vor Augen: Mit einer beruhigenden Führung vor Harburg stiegen die Tölzer (v. li.) Maxi Kirmair, Christian Gerlach, Maxi Filipp und Andreas Posch aus dem Wasser und verteidigten den Vorsprung ins Ziel. © rh

Toller Erfolg für die Tölzer Triathleten: Das Landesliga-Team des WSV Bad Tölz gewinnt in Dießen und sichert sich damit die Meisterschaft.

Dießen/Bad Tölz – Vor der Saison waren sie zuversichtlich. Dann rückte der TSV Harburg den Landesliga-Triathleten des WSV Bad Tölz ganz schön auf die Pelle. Doch mit einem souveränen Sieg beim vierten und letzten Wettkampf in Dießen am Ammersee haben die Tölzer die Tabellenführung verteidigt und ausgebaut, die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga in trockene Tücher gebracht. „Wir freuen uns wahnsinnig, es war zwischendrin enger als wir dachten, aber jetzt sind wir schon heiß auf die kommende Saison eine Liga höher im nächsten Jahr“, sagt Team-Sprecher und Triathlon-Abteilungsleiter Maximilian Filipp.

Aufstieg besiegelt

Die Tölzer demonstrierten ihre Stärke und ihre Ambitionen schon bei der ersten Disziplin der Triathlon-Sprint-Distanz (750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen): Geschlossen stiegen sie aus dem Wasser und machten sich alle vier Mann hoch auf den Weg in die Wechselzone. Im Ammersee war wegen der hohen Wassertemperatur kein Neopren-Anzug erlaubt. „Das ist für uns als starke Schwimmer ein großer Vorteil“, sagt Filipp. Harburg, das nicht die besten Schwimmer hatte, war zu diesem Zeitpunkt schon etwas abgeschlagen. Als Vierergruppe hätten die Tölzer auf dem Rad alle Trümpfe in der Hand, weil Windschattenfahren bei diesem Format erlaubt war.

Gegenseitig unterstützen im Windschatten

Allerdings musste auch der WSV etwas Federn lassen: Auf dem extrem langen Weg zur Wechselzone – „wir mussten erst mal einen Kilometer laufen bis zu den Rädern“, sagt Filipp – hielt Christian Gerlach nicht ganz mit und verlor auf der Zeitmaschine den Anschluss. „Wir wollten das Tempo etwas drosseln, aber da hat der Rest der Spitzengruppe nicht mitgemacht“, sagt Filipp. Und so mussten die drei Gerlach „zurücklassen“, setzten sich zu dritt in der sechsköpfigen Spitzengruppe fest. „Immer noch ein großer Vorteil, weil wir uns gegenseitig unterstützen konnten.“

Locker nach Hause geschaukelt

Er selbst musste in der letzten von fünf Runden abreißen lassen, weil ihm ein wenig die Kraft ausging, er den Antritt zu Beginn der fünften Runde nicht mehr mitgehen konnte. „Aber die anderen haben es locker nach Hause geschaukelt.“ Kirmaier sicherte sich auf dem abschließenden Crosslauf über wechselnden Untergrund den Sieg, blieb sogar unter einer Stunde, Posch wurde Dritter, und Filipp kam schließlich als Elfter ins Ziel. Gerlach ließ sich Zeit, hatte ein wenig Probleme und wurde 44. Doch die drei besten gewerteten Platzierungen der Tölzer reichten locker zum Sieg, der Aufstieg war geschafft. „Wir hätten es uns vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt“, sagt Filipp. Den engsten Widersacher TSV Harburg hatten sie nicht auf der Rechnung. „Es war ein superspannendes Format, hat Spaß gemacht. Und jetzt sind wir sehr froh, dass es doch gereicht hat.“

Als Einzelstarter für den WSV Bad Tölz unterwegs waren Ralph Eger (15. auf der Sprintdistanz), Sebastian Jerematse, der bei den Schülern A Zehnter und Gesamtvierter beim Kids Cup wurde, sowie Niklas Gehr: Er wurde Neunter in der Jugend B.