Sind wir Erdinger nicht alle ein bisserl Leichtathletik?

Von: Dieter Priglmeir

Leichtathletik-Förderer unter sich (v. l.): OB Max Gotz und DLV-Vizepräsident Jochen Schweitzer. © pir

Seit sieben Jahren beschäftigt mich diese Emnid-Umfrage schon: Eine Mehrheit der Bundesbürger hatte damals lieber die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland als die Olympischen Spiele. Häh?

Die Leute sehen also lieber ein Fußballspiel zwischen Dänemark und Bulgarien als die schnellsten 100-Meter-Sprinter, besten Schwimmer oder Turnerinnen der Welt? Natürlich hat das auch damit zu tun, dass die Fußballstadien schon gebaut sind, während andere (Kurzzeit-)Arenen erst noch errichtet hätten werden müssen. Und dennoch wundert mich diese Prioritätensetzung.

Aber jetzt haben wir ja dieses Mini-Olympia, sprich European Championships, direkt vor der Nase. Und dank der deutschen Leichtathleten sind wir Erdinger ja mittendrin statt nur dabei. Wie schon vor 20 Jahren. Was wir von damals noch wissen? Es gibt die Anekdoten, dass ein Stabhochspringer sein Sportgerät mit aufs Hotelzimmer nahm. Nicht, dass ihm ein Konkurrent noch das teure Fiberglas durchsägen würde...

Warum damals Erding? An der Sportanlage dürfte es nicht gelegen haben, wie DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska ganz sanft anklingen ließ. Damals war’s ausschließlich der Standort, den er auch heute noch perfekt findet, nämlich „den Mix aus Nähe zum Event und trotzdem noch die Ruhe hier draußen“. Aber jetzt schwärmt er auch von den Sportanlagen. Die Rahmenbedingungen seien außergewöhnlich.

Und das ist das Verdienst der Stadt Erding und seines Sportbürgermeisters. Dass der DLV OB Max Gotz nun eine Goldene Verdienstmedaille verliehen hat, ist mehr als nur das übliche Gastgeschenk. Der Verband hat erkannt, dass Erding tatsächlich viel für die Leichtathletik und seinen Verein TSV tut, während keine 20 Kilometer weiter ein nicht minder rühriger und erfolgreicher TSV Dorfen nicht mal eine 400-Meter-Bahn, sondern nur 333 Meter zur Verfügung hat.

333 – große Keilerei? Nein, denn der Vergleich ist unfair, weil dem Dorfener Stadtrat durch die geplante Sportstättenauslagerung die Hände ziemlich stramm gebunden sind. Deshalb hier nur ein kleinlautes „Buuuuh“ an die Isen, aber ein umso kräftigerer Applaus für die politischen Gestalter in Erding. Das Sepp-Brenninger-Stadion ist nicht nur ein Segen für den DLV, weil hier künftig auch deutsche Meisterschaften stattfinden können, und für die lokale Nachwuchsförderung. Aber auch für den Schulsport, der dann natürlich mit entsprechendem Fachpersonal und Stundenzahl ausgestattet werden müsste. Das liegt dann nicht allerdings mehr in der Hand der Kommune.

Heuer hat der Landkreis mit Mona Mayer eine Athletin im DLV-Kader. Vielleicht sind es in 20 Jahren noch ein paar mehr bei den nächsten European Championships in München. Oder vielleicht sogar bei Olympischen Spielen. Aber jetzt erst mal viel Spaß in den kommenden Tagen – und 2024 bei der Fußball-EM. Denn das eine schließt das andere ja nicht aus – im Gegensatz zur Fußball-WM in Katar. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.