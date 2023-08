Späte Tore bringen Spannung

Mit Eschenlohe hat Anselm Barth (r.) den Ligaauftakt gewonnen. Die Ohlstädter Reserve um Maximilian Baumann sagte ihre Partie in Penzberg ab. Foto: or © or

Lediglich vier Mannschaften aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben am Wochenende in der Kreisklasse gespielt.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen – Diese Partien aber boten den Zuschauern Unterhaltung und Spannung. Zwei von ihnen wurden erst in der Nachspielzeit entschieden.

ASV Habach II – SV Uffing II 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Matthias Bartl (SV Wielenbach); Zuschauer: 70; Tore: 0:1 Sperer (88.), 1:1 Annaberger (90. + 2)

Sebastian Graf wusste nicht recht, wie er den Punkt beim Auftakt zur A-Klassen-Saison einordnen sollte. „Wenn mir vor der Partie jemand das Unentschieden angeboten hätte, ich hätte es ohne zu zögern angenommen“, sagt der Spielertrainer der Uffinger Reserve. Betrachtet er aber die letzten Minuten, ärgert er sich. Diesen „dreckigen Sieg“ hätte er gerne gehabt. Erst kurz vor Schluss war der SVU in Habach in Führung gegangen. Zwei Minuten vor dem offiziellen Spielende fasste sich der eingewechselte Tobias Sperer ein Herz und hämmerte einen Freistoß aus etwa 20 Metern in die Maschen.

Doch Missverständnisse und zögerliches Handeln ermöglichte den Gastgebern das Remis in der Nachspielzeit. Graf wollte klären, kam aber nicht mehr an den Ball, weil Marius Benkert das Gleiche vorhatte, mit dem Kopf jedoch unglücklich verlängerte. So brauchte Severin Annaberger nach einem Querpass das Leder nur noch über die Linie zu drücken. Grundsätzlich geht das Unentschieden in Ordnung. Das Ergebnis „ist sicherlich mehr als fair“, betont Graf. Denn Habachs zweite Garnitur präsentierte sich als der erwartet schwere Gegner. Die Uffinger aber hielten gut dagegen. „Spätestens in ein paar Tagen bin ich sicher richtig glücklich über den Punkt.“ ak

SV Eberfing – SV Eschenlohe 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant); Zuschauer: 60; Tore: 0:1 Oswald (42./FE), 1:1 Plonner (55.), 1:2 Mann (59.)

Nach dem Ausgleich hatte Florian Mayr schon einen Bruch befürchtet. Nicht etwa, weil den Spielern die Motivation fehlte, sondern weil die Hitze dem Team am Sonntag doch ordentlich zu schaffen gemacht hat. Doch der SV Eschenlohe gab nicht auf, kam zurück. „Kämpferisch waren die Jungs top“, lobt der Coach nach der Partie in Eberfing. Besonders freute ihn der Siegtreffer zum 1:2 durch Zugang Philipp Mann. Zum einen natürlich, weil das Tor dem SVE drei Punkte bescherte. Zum anderen aber, weil Mann in der ersten Hälfte böse gefoult worden war. Sein Gegenspieler hatte nicht ansatzweise den Ball, nur Manns Fuß getroffen. „Das hast du über den ganzen Platz gehört.“ Den Strafstoß verwandelte Ludwig Oswald. Mayr Fazit: „Alles wunderbar zum Saisonauftakt.“ kat

FC Mittenwald – Geto-Dacii GAP 2:3 (1:1)

Schiedsrichter: Felix Angerer (ASV Eglfing); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Kücük (10.), 1:1 Jakirlic (19.), 1:2 Hahn (49.), 2:2 Tauwald (78.), 2:3 Karg (90. + 4)

Die A-Klasse bleibt die Wild-West-Liga der Fußballszene. „Ganz wildes Spiel“, sagt Maximilian Tauwald, Trainer beim FCM. Alleine das Siegtor der Gäste von Geto-Dacii: Sechs Ecken hintereinander schlugen sie in den Strafraum der Mittenwalder – ohne Erfolg. Dann später folgte Eckball Nummer sieben. Der saß, Justin Karg vollstreckte zum 3:2 für den Aufsteiger, der im ersten Ligaspiel den Premierensieg einfuhr. Übers Spiel betrachtet hätte Tauwald, der selbst traf, ein 2:2 für das gerechte Ergebnis gehalten. Allerdings möchte er nicht die Schlussphase ausklammern. Da kassierte sein Team eine zweite Zehn-Minuten-Strafe (Joshua Glöckner), wieder nach einem Foul.

Zwingend gebraucht hätte es die Sanktion in der Härte nicht, aber „das hat gepasst zu dem Tag“, klagt Tauwald. Gründe für die Niederlage sucht er bei seinem Team. „Wir haben bissl unter unserem Niveau gespielt.“ Beide Mannschaften setzten auf ihre bewährten Mittel. Geto-Dacii auf lange Bälle zu den starken Stürmern, mit Vorliebe bei Standards, Mittenwald auf Kombinationsspiel. Beide Wege führten zum Ziel, gerade in Hälfte eins entstand so ein ansehnliches Spiel bei hohen Temperaturen. „Darunter haben beide gelitten“, sagt Tauwald. Danach ging nicht mehr viel, Tore fielen trotzdem. Zweimal kam Mittenwald zurück, beim dritten Mal nicht mehr. Von Geto-Dacii war keine Stellungnahme zu bekommen. am

1. FC Penzberg II – SV Ohlstadt II abges.

Viele aus der Zweiten Mannschaft des SV Ohlstadt haben den jungen Burschen gekannt, waren mit dem Ohlstädter befreundet, der in der Nacht auf Samstag ums Leben gekommen ist (siehe Murnauer Tagblatt). Nach dieser Tragödie sagte das Team die Partie gegen den 1. FC Penzberg II am Samstagnachmittag umgehend ab. kat