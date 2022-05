Mauern und Haag geben sich im Aufstiegs- und Titelrennen keine Blöße

Weiter im Aufstiegsrennen zur Kreisklasse: Der VfR Haag (hier mit Andreas Bauer) hält mit dem 3:1 gegen die Palzinger Reserve Kurs. © michalek

Mit einem glatten Heimerfolg verteidigte die SpVgg Mauern die Tabellenführung in der A-Klasse 6. Der Titel ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, weil auch Verfolger VfR Haag drei sichere Punkte für sich verbuchte. Attenkirchen freute sich über den Derbyerfolg gegen Oberhaindlfing.

VfR Haag - SVA Palzing II 3:1 (3:0). Durch den Sieg setzen die Haager Tabellenführer Mauern weiter unter Druck. Gegen Palzing sah Spielertrainer Volker Lippcke im ersten Abschnitt eine starke Leistung seiner Mannschaft. Mit einem Manko allerdings. „Wir hätten durchaus sieben Tore machen können, haben aber einfach viel zu viel verballert“, monierte Lippcke. Nach dem 3:0 kurz vor der Pause hätte man im zweiten Durchgang mehrere Gänge zurück geschaltet. „Ich hatte mir schon erhofft, dass wir weiter Gas geben. Auch wenn es natürlich legitim ist, ärgerte es mich.“ Der Sieg geriet dennoch zu keiner Sekunde in Gefahr.

Tore: 1:0 Peter Strelow, 2:0 Andreas Bauer, 3:0 Volker Lippcke, 3:1 Niklas Baumann.

SpVgg Mauern - SC Oberhummel 6:0 (4:0). In den ersten fünf Minuten drückten überraschend die Gäste, und Mauerns Trainer Georg Pfüller traute seinen Augen nicht: „Nach und nach haben wir uns aber gefangen und die Spieler merkten, dass sie auch gegen Oberhummel mit voller Konzentration agieren müssen.“ Der Ball lief spätestens ab der 20. Minute zu schnell für die Gäste, die Tore fielen folgerichtig. Die Gastgeber dominierten zudem mit ihrer individuellen Klasse, da hatte der abstiegsbedrohte Gast nichts entgegenzusetzen. Am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können, betonte Mauerns Trainer. Allerdings sei nach der hohen Führung auch ein wenig die Luft raus gewesen.

Tore: 1:0 Leonit Dinarica (21.), 2:0 Daniel Stadler (35.), 3:0 Georg Krojer (40.), 4:0 Sa-scha Dörner (44.), 5:0 Florian Steiner (55.), 6:0 Tobias Kastl (75./FE).

SpVgg Attenkirchen - SV Oberhaindlfing 3:1 (0:1). Nach der Niederlage gegen Mauern sei der Kopf bei den Spielern schwer gewesen, meinte SpVgg-Trainer Steven Ducat: „In der ersten Hälfte waren die Gäste deutlich stärker und hätten auch höher führen können.“ Nach der Pause steigerten sich seine Männer aber enorm und nutzten ihre Chancen eiskalt. „Wir haben es uns über die gesamte Saison erarbeitet, dass wir auch einmal ein bisschen Glück in Anspruch nehmen dürfen“, so Ducat nach dem Derby-Erfolg. „Jetzt stehen wir 22 Punkte vor Oberhaindlfing, und das ist schon ein absolu-tes Brett.“

Tore: 0:1 Gianluca Straube (2.), 1:1 Vitus Linseisen (65.), 2:1/3:1 Christian Lorenz (70./FE/83.).

SC Tegernbach - SV Marzling II 3:1 (0:1). Die abstiegsbedrohten Gäste dominierten in der Anfangsphase und gingen verdient in Führung. Nach etwa 20 Minuten übernahm Tegernbach das Kommando, verpasste vor der Pause allerdings den Ausgleich. Spielertrainer Maximilian Neumaier: „Nach der Pause hatten wir dann die volle Kontrolle und schossen zum Glück die Tore.“ Dabei machte Neumaier selbst zwei Buden und meinte, dass der Sieg am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können.

Tore: 0:1 Florian Schwager (5.), 1:1/2:1 Maximilian Neumaier (62./66./FE), 3:1 Tobias Neumeier (90.+3).



TSV Au II - FC Moosburg II 2:0 (1:0). Erleichtert zeigte sich der Auer Trainer Florian Schönauer nach dem „Riesenschritt“ in Richtung Klassenerhalt. Der Tabellenletzte aus Moosburg habe es seiner Truppe aber nicht leicht gemacht: „Die Gäste sind überraschenderweise sehr strukturiert aufgetreten.“ Seine Männer hätten sich dennoch die besseren Chancen erspielt, und der Sieg sei verdient.

Tore: 1:0 Cosmin Staicu (23.), 2:0 Sebastian Ecker (57.).

FC Wang - SC Kirchdorf II 0:2 (0:1). Wangs Trainer Bernhard Oberprieler sah bei seiner Truppe zwar eine Leistungssteigerung im Vergleich zum „Katastrophenspiel“ von vor einer Woche. Allerdings fehlten auch gegen Kirchdorf wichtige Stützen, und so richtig in Fahrt kamen die Gastgeber auch nicht. „In der zweiten Hälfte haben wir uns ein paar gute Chancen her-ausgespielt, richtig zwingend agierten wir aber nicht“, sag-te der Coach und fügte an: „Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, auch wenn es nicht schön ist, gegen Kirchdorf II zu verlieren.“

Tore bis Redaktionsschluss Fehlanzeige.