Spielgruppenleiter Lechermann stellt Neuerungen vor - Gruppe Ost beim Live-Ticker führend

Anton Lechermann brachte den Vereinsverantwortlichen der Gruppe Ost die Neuerungen bei © Nico Bauer

Die Spielgruppentagung der Gruppe Ost im Kreis Zugspitze fand nach zwei Jahren Pause wieder in Präsenz statt. Dabei wurden mehrere Neuerungen vorgestellt.

Landkreis – Nach zwei Jahren Corona-Pause, in denen die Spielgruppentagung per Online-Meeting stattfand, konnte Anton Lechermann, Spielgruppenleiter der Gruppe Ost im Kreis Zugspitze, bei der jüngsten Spielgruppentagung in Arget ein kleines Jubiläum feiern. Im 17. Jahr seiner Tätigkeit war es die 15. Präsenzveranstaltung in seiner Amtszeit.

Begrüßen konnte er in der Argeter Turnhalle etwa 50 Vereinsvertreter. Mehr als zehn Klubs verschwitzten den Termin und müssen nun mit einer Anzeige vor dem Sportgericht rechnen.

Anfangs wies Lechermann die Vereinsverantwortlichen auf einige Formalitäten hin. So dürfen Spieler nicht als Ordnungsdienst auf dem Elektronischen Spielbericht (ESB) stehen. Zudem müssen die Klubs vor Saisonstart ihre Spielberechtigungslisten neu anlegen und dabei möglichst auch die Aktualität der Spielerfotos prüfen.

Wenn kein Schiedsrichter eingeteilt wird, was vor allem in der B- und C-Klasse vorkommen wird, muss der Vereinsschiedsrichter nach Spielende den Spielbericht über das Online-Portal Spielplus ausfüllen. Spielverlegungen unter der Saison können nur mit Zustimmung des Gegners über Spielplus angelegt werden, wobei Lechermann keine Spielverlegungen auf Termine nach Mitte Oktober genehmigen wird. „Der 14. November muss freibleiben, das ist unser Corona-Puffer“, erklärte der Spielgruppenleiter.

Bis 17. August sind Spielverlegungen kostenlos. Zudem kann der Heimverein bis zu diesem Stichtag die Begegnungen von Samstag auf Sonntag oder umgekehrt verlegen, ohne dafür die Zustimmung des Gegners einzuholen. Jeder Klub kann ein Heimspiel wegen gesperrten Platzes absagen – dann jedoch kann das Heimrecht entzogen werden.

Zur neuen Saison ist der A-Jugend-Endjahrgang 2004 im Herrenbereich spielberechtigt. Nachwuchs-Kicker mit Geburtsjahr 2005 dürfen erst ab ihrem 18. Geburtstag bei den Senioren spielen. Zudem gab es einige Neuerungen in den Regularien. So scheiden Mannschaften erst nach vier Nichtantritten aus dem Spielbetrieb aus. In den B- und C-Klassen darf neben den in der zweiten Halbzeit eingewechselten Spielern der ersten Mannschaft nur noch ein Kicker auflaufen, der in der ersten Halbzeit der ersten Mannschaft auf dem Feld stand. Nach zwei Spielen oder 14 Tagen verfällt die Sperre für die zweite Mannschaft.

Auch muss ab sofort ein Leiter für den Ordnungsdienst auch vom Gastverein im ESB hinterlegt werden. Zeitgleiche Ansetzungen wird es nur noch am letzten Spieltag der Saison geben. Neu eingeführt wurde die Zehn-Minuten-Zeitstrafe im Herrenbereich sowie die gelb-rote Karte im Nachwuchs. Zudem dürfen Frauen ab 18 Jahren auch im Herrenbereich spielen.

Nach der Ehrung der Meister lobte Lechermann die Klub-Vertreter: „Beim Live-Ticker sind wir in Oberbayern federführend.“ Die Kreisliga 1 erreichte eine Ticker-Quote von 100 Prozent, die Kreisklasse 2 kam auf über 97 Prozent, und sogar in der A-Klasse 3 wurden über 87 Prozent der Spiele getickert.

Beim Toto-Pokal dürfen sich die Gruppensieger auch heuer wieder über einen Ball vom BFV freuen. Nach dem Vortrag von Kreis-Schiedsrichterobmann Thomas Sonnleitner (siehe Kasten) stellte sich der neue Vorsitzende des Kreissportgerichts, Thomas Schuhmann, vor und wünschte sich augenzwinkernd, „dass wir in der nächsten Saison nicht viel miteinander zu tun haben“. Nach weiteren Ausführungen Lechermanns zum Pilotprojekt und dem neuen Spielmodell waren die Vereinsverantwortlichen nach zwei Stunden rundum informiert. (ts)