Sportfreunde Bichl wahren den Hauch einer Chance auf die Aufstiegsplätze

Meist einen Schritt voraus waren die Sportfreunde Bichl um Thomas Schaefer (li.) im Zweikampf mit den Höhenrainern um Andreas Schaller (re.). © HAns Demmel

Eine kleine, aber nicht aussichtslose Chance, im Kampf um die Aufstiegsplätze noch ein Wörtchen mitzureden, ist bei den Sportfreunden Bichl vorhanden.

Höhenrain/Bichl – Mit einem 3:0 (2:0)- Sieg beim FSV Höhenrain II haben die Mannen von Trainer Klaus Heller am Sonntag unter Beweis gestellt, die Flinte noch nicht ins Korn geworfen zu haben. Die Gäste ließen vom Anpfiff weg erkennen, unbedingt als Sieger den Platz verlassen zu wollen. Schon in der ersten Viertelstunde sprangen zahlreiche Eckbälle heraus, und schließlich zirkelte Stefan Eberl die Kugel von dort ins Zentrum, und Lukas Zimmer war mit einem Flugkopfball erfolgreich. FSV- Spielertrainer Christian Feirer bemängelte: „Nie und nimmer darf der Bichler so unbedrängt an den Ball kommen. Eine richtige Chance war das nicht.“

Bichl blieb am Drücker, und schon kurz nach der Führung zwang Stefan Schilcher Keeper Fritz Hauptenbuchner im Kasten der Hausherren zu einer Parade. Die Kugel landete bei Stefan Eberl, der hatte keine Mühe, den Vorsprung für die SF auszubauen.

Nur „drei gute Möglichkeiten“ für Höhenrain

Torsteher Michael Knestel erlebte eine ruhige erste Halbzeit, wurde nicht einmal richtig auf die Probe gestellt. Erst nach Wiederbeginn gab es eine Möglichkeit für die Platzherren. Ein mit dem Kopf verlängerter Freistoß strich knapp über das Bichler Gehäuse. SF-Coach Klaus Heller: „Ich habe genau drei gute Möglichkeiten für Höhenrain gezählt, insgesamt hatten wir den Gegner aber recht gut im Griff.“ Und dann sorgte Lukas Zimmer, erneut im Anschluss an eine Ecke, mit einem Kopfball für die Vorentscheidung. Es folgte die beste Tat von Hauptenbuchner, als er gegen den völlig alleine vor ihm auftauchenden Vincent Rittinghaus Sieger blieb und den Gastgebern den Ehrentreffer verweigerte.

Feirer: „Den hätten wir vielleicht verdient gehabt, aber der Bichler Sieg geht völlig in Ordnung. Heller freute sich über die drei Punkte, auch wenn Bichl nicht jede Chance nutzte: „Da hätten wir etwas konsequenter sein können.“ Wichtig ist der Sieg, und Bichl darf zumindest noch ein kleines bisschen hoffen. (Hans Demmel)

FSV Höhenrain II - SpFrd Bichl 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 (15.) Zimmer, 0:2 (20.) St. Eberl, 0:3 (66.) Zimmer, – Schiedsrichter: Thomas Lindner, – Zuschauer: 50.

FSV Höhenrain II: Hauptenbuchner - Lehner, Eisele, Ostermeier, Ertl, Wioncek, Rittinghaus, Feirer, Schaller, Reinhart, Mock - Brücklmeier, Dondl.

SpFrd Bichl: Knestel - Schaefer, Peer, Zimmer, Geißler, Endres, St. Eberl, Leying, Schilcher, Deiser, Kinghorst - Zander, M. Filgersthofer.