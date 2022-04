Sportfreunde Bichl: Die Aufstiegschancen sinken

Teilen

Bichler Drangphase: Aufgedreht haben die Sportfreunde um Angreifer Simon Endres (blaues Trikot), hier im Zweikampf mit TSV-Abwehrspieler Johannes Gawellek, nach dem Seitenwechsel. © Hans Demmel

Mit einem gerechten 1:1-Remis endete das Spitzenspiel der Sportfreunde auf heimischem Rasen gegen den bisher alleinigen Tabellenführer TSV Erling-Andechs.

Bichl – Durch das Remis ist die Chance der Gastgeber, einen der ersten beiden Plätze am Saisonende zu belegen, allerdings auf ein Minimum gesunken. Dennoch stimmte Coach Klaus Heller seine Burschen gleich nach dem Schlusspfiff auf das Restprogramm ein:„So lange auch nur eine kleine Möglichkeit vorhanden ist, geben wir nicht auf.“

Besonders die von seiner Mannschaft im zweiten Abschnitt gezeigte Leistung lässt den Trainer hoffen. Der angepeilte Sieg wäre kein Ding der Unmöglichkeit gewesen, doch dafür begannen die Bichler zu zögerlich. Erling-Andechs hatte mehr Ballbesitz, zu viele Fehlpässe im Aufbauspiel ließen bei den Platzherren keinen rechten Spielfluss aufkommen. Allerdings konnten die Gäste mit den abgefangenen Bällen nur recht wenig anfangen. Erling-Andechs verstand es nicht, den nötigen Druck gegen die gute SF-Hintermannschaft aufzubauen. Die erste TSV-Chance entsprang einem abgefälschten Schuss, den Bichls Keeper Michael Knestel mit einer Glanzparade aus der Ecke fischte. Dann ist es aber doch passiert, im Anschluss an eine Ecke konnte Ludwig Metz einköpfen. Möglichkeiten für die Sportfreunde hatten lange Zeit Seltenheitswert, bis kurz vor dem Seitenwechsel Stephan Schilcher an Gästekeeper Matthias Gayk scheiterte.

Geißler zur Hablzeit eingewechselt - und macht den 1:1-Ausgleich

Schilcher wurde nach der Pause von Michael Geißler ersetzt. Kaum auf dem Platz bediente Geißler seinen Mitspieler Stefan Eberl, der jedoch die Kugel nicht richtig traf. Wenige Augenblicke später war Geißler selbst zur Stelle und staubt zum 1:1-Ausgleich ab. Fortan waren die Hausherren am Drücker, lediglich die großen Chancen fehlten. Dafür hätte es beinahe auf der Gegenseite geklingelt, als Simon Schaumberger bei einem der wenigen Erlinger Entlastungsangriffe nach einer Ecke an die Latte köpfte. Geißler zirkelte kurz darauf mit einem Drehschuss knapp am Pfosten vorbei, und so blieb es beim 1:1. Heller: „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Meine Mannschaft hat gegen eine Spitzenmannschaft eine starke Leistung gezeigt.“ TSV- Coach Bernd Öhler sah es ähnlich: „Bichl hat uns viel abverlangt. Das Unentschieden geht in Ordnung.“ (Hans Demmel)

SF Bichl – TSV Erling-Andechs 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (27.) Metz, 1:1 (49.) Geißler. – Schiedsrichter: Luca Schultze. – Zuschauer: 115.

SF Bichl: Knestel - Zander, Peer, Zimmer, Sinseder, St. Eberl, Leying, St. Schilcher, Deiser, Endres, Kinghorst - Geißler, Schaefer, M. Eberl.