SpVgg Kammerberg: Immer noch ein Kandidat für die Abstiegs-Relegation

Die SpVgg Kammerberg verliert beim TSV Rohrbach. Beim Mitkonkurrenten unterliegt die Koston-Elf mit 2:4 und bleibt damit weiterhin auf dem Relegationsplatz.

Kammerberg – „Diese Liga ist so eng, dass meistens die Tagesform entscheidet, nur gegen den ASV Dachau reicht selbst das nicht unbedingt“, sagte Matthias Koston, der Spielertrainer der SpVgg Kammerberg. Seine Mannschaft hat jedoch nicht gegen den Spitzenreiter aus Dachau gespielt, sondern beim Tabellennachbarn TSV Rohrbach und dort eine 2:4-Niederlage kassiert.

„Einige Spieler haben wohl geglaubt, dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden“, sagte Koston. Doch die Kammerberger stecken mittendrin.

Trotz Führung geht es mit einem Rückstand in die Pause

Die Spielvereinigung reiste ohne Torhüter Stefan Fängewisch an, der am Tag nach der Partie heiratete. Markus Eisgruber übernahm den Platz zwischen den Pfosten und hatte gleich viel zu tun, weil Rohrbach leidenschaftlicher spielte als die Gäste. Das ärgerte Koston: „Man muss in jedem Spiel Vollgas geben, erst recht in unserer Situation.“ Denn Kammerberg und Rohrbach gingen punktgleich mit dem Abstiegsrelegationsplatz in das Duell. Die Wichtigkeit merkte man aber nur der Heimelf an.

Doch die Kammerberger konnten sich erneut auf Niklas Kiermeier verlassen. Der hat seit der Winterpause einen Lauf und stellte in der 29. Minute auf 1:0. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt aber auch schon 0:2 zurückliegen können, wenn Markus nicht ein paar Mal stark gehalten hätte“, so Koston. Vor der Pause musste Eisgruber dann doch noch hinter sich greifen – und zwar gleich zweimal: Zunächst bugsierte Verteidiger Benjamin Hofmann eine Flanke ins eigene Tor (40.), ehe drei Minuten später Michael Humbach Rohrbach in Führung schoss. Vor beiden Toren hatten die Kammerberger schlecht verteidigt.

Selbstvertrauen bei den Gästen wuchs - SpVgg hatte dem nichts entgegenzusetzen

„Vielleicht hätte ich früher taktisch reagieren müssen. Das kann ich mir ankreiden lassen“, sagte Koston. Denn die Strömung war nicht mehr aufzuhalten: Das Selbstvertrauen der Rohrbacher wuchs, während die Gäste nicht mehr in die Spur zurückfanden und zwei weitere Gegentore kassierten. Thomas Schwarzmeier erhöhte auf 1:3 (61.) und Hannes Frank legte wenig später den vierten Treffer nach.

Damit war die Kammerberger Niederlage besiegelt, auch wenn Kiermeier mit einem sehenswerten Fernschuss ins lange Kreuzeck noch einmal Ergebniskosmetik betrieb. „Wir haben verdient verloren“, sagte Koston nach der 2:4-Niederlage. „Das ist schade, weil wir das Spiel unnötig hergeschenkt haben“, so der Spielertrainer weiter. Sein Team liegt jetzt punktgleich mit Pfaffenhofen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. (Moritz Stalter)