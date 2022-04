SpVgg Kammerberg: Kunstrasen wird zur Frustration - Unentschieden in Alte Heide

Marius Cosa (r.) und die SpVgg Kammerberg kommen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. © Michalek

Nach dem Schlusspfiff herrschte Frust bei der SpVgg Kammerberg. Die Gäste ärgerten sich nach dem 1:1-Remis beim FC Alte Haide über die eigene Leistung, aber auch über den Kunstrasen.

Kammerberg – „Wir spielen in der Bezirksliga, es ist Ende April und dann werden wir nicht mal darüber benachrichtigt, dass wir auf Kunstrasen spielen. Das ist nicht die feine Art“, sagte Trainer Matthias Koston. Hätte sein Team nach dem frühen Führungstor souveräner gespielt, wäre der Platz nach der Partie vermutlich ein kleineres Thema gewesen.

Patrick Sturm hatte in der zweiten Minute die erste Kammerberger Chance genutzt. Auch danach waren die Gäste zunächst gut im Spiel. „Nach zehn Minuten haben wir dann komplett den Faden verloren“, sagte Koston. Und weiter: „Wir haben nicht mehr sauber gepresst und in Ballbesitz fehlerhaft gespielt.“ Damit baute die Spielvereinigung Alte Haide auf. Die Folge war der Ausgleich durch Roman Gertsmann in der 35. Minute - gleichzeitig Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Kammerbergern nicht, zurück in die Spur zu finden. „Wir waren pomadig“, so Kostons Kommentar.

Und weiter: „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn sie das zweite Tor gemacht hätten.“ Doch der FC Alte Haide steht nicht ohne Grund im Tabellenkeller.

Die Kammerberger hatten ebenfalls Möglichkeiten, da Alte-Haide-Keeper Lukas Ploß gegen Robert Villand glänzte und Lukas Schmitt knapp am Tor vorbei köpfte, blieb es jedoch beim 1:1-Remis. (stm)