SpVgg Kammerberg: „Gute Seele“ Lukas Schmitt mit Applaus verabschiedet - Ergebnis zweitrangig

Lukas Schmitt verlässt die SpVgg Kammerberg nach zwei Jahren in Richtung SV Niederroth. © hab

Kurz vor Spielende kickten die Kammerberger den Ball ohne Bedrängnis ins Aus. Dieser „Fehlpass“ war volle Absicht und eine Auszeichnung für Lukas Schmitt.

Kammerberg – Dieser machte beim 0:2 gegen den SV Manching seine letzte Partie im SpVgg-Trikot und verließ unter Applaus den Platz. „Luki war zwar nur zwei Jahre hier, ist aber so eine gute Seele und Frohnatur. Er hat immer gute Laune in die Kabine gebracht, auch wenn er mal nicht gespielt hat. Den Abgang hat er sich verdient“, sagte Matthias Koston, der Spielertrainer der Kammerberger und langjähriger Teamkollege Schmitts.

Das Ergebnis war bei bestem Fußballwetter ohnehin zweitrangig. Kammerberg, beim Saisonfinale in einer Woche spielfrei, hatte den Klassenerhalt in der Tasche, Manching wird nach einer soliden Saison im Mittelfeld landen. Die Gäste waren es dann auch, die nach zwei Treffern von Benedikt Vollnhals (35., 42.), der erste per Foulelfmeter, mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gingen. Nach dem Seitenwechsel gab es nur noch einen Aufreger, als der eingewechselte SpVgg-Keeper Stefan Fängewisch den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte und dafür Rot sah. Patrick Sturm übernahm den Platz im Tor und hielt den Kasten sauber. (stm)