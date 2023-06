14 Tore und 1250 Euro: Türkgücü München und Langenpreising feiern gelungenes Benefizspiel

Von: Wolfgang Krzizok

Wir halten zusammen: Nach der Partie stellten sich die Mannschaften von Türkgücü München (l.) und Gastgeber SpVgg Langenpreising zum Gruppenfoto auf. Den Scheck in Höhe von 1250 Euro für die Erdbebenopfer überreichte Bürgermeister Josef Straßer (M.) an Türkgücü-Kapitän Ünal Tosun. Foto: Roland Albrecht © Roland Albrecht

Ein Erfolg war das Benefiz-Fußballspiel zwischen der SpVgg Langenpreising und Türkgücü München. 1250 Euro kamen am Ende für die Erdbebenopfer in der Türkei zusammen.

Langenpreising – Dass der Regionalligist den sechs Klassen tiefer spielenden A-Klassisten – wie befürchtet – mit 14:0 (3:0) Toren förmlich überrollte, war letztlich Nebensache. „Es hat alles gepasst, wir waren sehr zufrieden“, lautet das Fazit von Rainer Schmidmüller, dem Sportlichen Leiter der SpVgg Langenpreising, der die Aktion eingefädelt hatte. Aufgrund seiner guten Kontakte zu den Türken war das Spiel letztlich zustande gekommen.

Einzig der Zuschauerzuspruch war nicht so, wie ihn sich Schmidmüller erhofft hatte. „Es waren nur rund 150 Besucher da, das Spiel hätte schon eine größere Kulisse verdient gehabt“, sagt Langenpreisings Sportlicher Leiter. „Aber es war halt auch sehr heiß, und ich vermute, dass viele einen Ausflug zum Weiher dem Fußball vorgezogen haben.“

Türkgücü München steckt mitten in der Vorbereitung - Erst gegen Ende wird es richtig deutlich

Die Langenpreisinger Kicker hatten vor der Partie „nur zwei lockere Trainingseinheiten“ absolviert, wie Schmidmüller erzählt. Der Regionalligist steckt dagegen schon mitten in der Vorbereitung, was sich letztlich auch im Ergebnis niederschlug. Überraschend lange hielt der A-Klassist gut dagegen, bis zur Pause lagen die Münchner nur 3:0 vorne. In der 75. Minute fiel das 7:0, „und dann waren die Jungs mit der Kraft am Ende“, betont der Sportliche Leiter. Was noch dazu kam: Der Regionalligist hatte fast zwei komplette Mannschaften dabei. So war es nicht verwunderlich, „dass die Tore dann im Zwei-Minuten-Takt gefallen sind“ – und am Ende ein 14:0 für Türkgücü stand.

„Es war für die Jungs schon ein Erlebnis, mal gegen eine solche Mannschaft zu spielen, da ist halt ein ganz anderer Zug drin“, stellt Schmidmüller fest und fügt lachend hinzu: „Am Ende waren alle platt und haben gepumpt wie die Maikäfer – aber es hat allen Spaß gemacht.“ Ein dickes Lob hatte er für Türkgücü parat: „Ein sehr angenehmer, hochprofessioneller Gast.“

Es war ein rundum schöner Nachmittag

Als die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern gezählt waren und der Erlös der Tombola dazu kam, waren es am Ende 1250 Euro, die an Türkgücü übergeben werden konnten. Den Scheck überreichte Langenpreisings Gemeindechef Josef Straßer. „Herzlichen Dank an unseren Bürgermeister, dass er sich die Zeit genommen hat, und auch an die vielen Helfer, Sponsoren und Zuschauer, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben“, meint Schmidmüller abschließend. „Wir waren alle sehr zufrieden, wie es abgelaufen ist: Es war ein rundum schöner Nachmittag.“ (Wolfgang Krzizok)