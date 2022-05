Haching gegen Rain LIVE: Wagner-Elf seit drei Spielen ohne Sieg - TSV kann befreit aufspielen

Von: Tim Hempfling

Sandro Porta (li. Unterhaching) und Dominik Bobinger im Zweikampf. Das Hinspiel endete 2:1 aus Sicht des TSV Rain. © IMAGO / foto2press

Die SpVgg Unterhaching trifft am Samstag (14 Uhr) auf den TSV Rain. Haching will nach der Niederlage gegen Fürth II wieder gewinnen. Wir berichten im Live-Ticker.

Unterhaching empfängt den bereits geretteten TSV 1896 Rain im Sportpark.

Für beide Mannschaften geht es um nicht mehr viel, dennoch will vor allem die SpVgg ihr letztes Saisonspiel gewinnen.

Wir berichten ab 13:30 Uhr im Live-Ticker.

Unterhaching - Für die SpVgg Unterhaching ist das Heimspiel gegen die Rainer das letzte Saisonspiel. Die Elf von Sandro Wagner will nach der 0:2-Niederlage bei der Reserve von Greuther Fürth wieder gewinnen. Den letzten Sieg gab es in Schweinfurt, was folgten waren zwei Unentschieden und die besagte Niederlage in Fürth. Die Hachinger wollen sich für die starke Rückrunde mit dem dritten Platz belohnen, in der sie die drittbeste Mannschaft (hinter Bayreuth und Bayern II) waren.

Für die Blumenstädter geht es eigentlich um nichts mehr. Nachdem der Nicht-Abstieg letztes Wochenende durch den Heimsieg gegen Schalding perfekt gemacht wurde, kann der TSV befreit aufspielen. Das Hinspiel endete übrigens überraschend mit einem 2:1-Sieg für die Rainer. Damals hatte Greppmeir den TSV in der letzten Sekunde auf die Siegerstraße geführt. (Tim Hempfling)