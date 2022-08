Stabhochsprung-Hochburg Erding

Medaillensammlerinnen (v. l.): Magdalena Reisinger und Katja Riedl. © cw

Erdings TSV-Athletinnen dominieren die bayerische U 16-Meisterschaft. Gold gibt es auch über 800 Meter.

Erding – Mit einem Quartett war der TSV Erding bei den bayerischen U 16-Meisterschaften Kitzingen angetreten. Am Ende gab es einmal Gold und zweimal Silber.

Die Erdinger waren angesichts der 270 Kilometer weiten Anreise schon einen Tag zuvor angereist. Dass sich dies gelohnt hat, bewiesen Clara Demmelhuber, Magdalena Reisinger, Theresa Schmid und Katja Riedl (alle W 14) im Wettkampf.

Im Stabhochsprung mit zehn Teilnehmerinnen stieg Demmelhuber bei 2,00 m in den Wettbewerb ein, überquerte auch 2,20 m und 2,40 m sicher. Erst bei 2,55 m war Schluss, was ihr Platz acht einbrachte.

Reisinger stieg bei 2,55 m ein, nahm auch jede weitere Höhe (2,70 m/2,80 m/2,90 m/3,00 m) im ersten Versuch und lag dadurch immer in Führung. Riedl brauchte für ihre Anfangshöhe von 3,00 m zwei Versuche, Sophia Obermayer aus Wasserburg schaffte ebenso diese Höhe.

Nun war allen dreien eine Medaille sicher, die Frage war nur die Farbe. Bei 3,10 Metern stieg Obermayer aus. Reisinger und Riedl überquerten dann sogar noch 3,20 Meter, was für Reisinger eine Steigerung ihrer Bestmarke um zehn Zentimeter bedeutet. Die anschließenden 3,30 Meter waren für beide an diesem Tag noch zu hoch. Nch der Auswertung stand ein Doppelsieg für Erding fest. Höhengleich bekam Riedl Gold umgehängt, und Reisinger (ein Fehlversuch mehr) freute sich über Silber.

Gewann den 800-Meter-Lauf: Theresa Schmid. © cw

Auch Trainer Alex Bauer war stolz auf seine drei Stabhochspringer: „Magdalena ist das erste Mal mit dem neuen Vier-Meter-Stab gesprungen. Das hat prima geklappt. Im Winter muss am Einstich gearbeitet werden. Clara zeigte großes turnerisches Vermögen am Stab. Für die Zuschauer ist die Stabanlage in Kitzingen super, da sie am Ende von einem Hang liegt und die Zuschauer auf einem Hügel stehen und so einen prima Blick auf die Wettkampfanlage haben.“

Nun galt es, auf den Start über 800 Meter zu warten. Schmid hatte sich rechtzeitig in ihr Aufwärmprogramm begeben, doch der Start verzögerte sich. Es wurde immer schwerer, die Spannung hoch zu halten. Nach über einer Stunde Zeitverzögerung fiel der Startschuss.

Die Erdingerin lief mitten im Pulk der 21 Teilnehmerinnen, musste sich erst den Weg freikämpfen – um dann souverän vorne wegzulaufen. Erst auf den letzten 30 Metern wurde sie noch überholt. Am Ende war sie stolz auf Silber und die starke Zeit von 2:21,50 Minuten. cw