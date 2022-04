Siege schüren Selbstvertrauen fürs Stadtderby - Kleins Viererpack für TuS II

Teilen

Topkanonier beim Geretsrieder Schützenfest: Christoph Klein (re.) „erlegte“ den Tabellenvierten Bayrischzell beinahe im Alleingang. Dem TuS II-Kapitän gelangen vier der acht Treffer. © Rudi Stallein

In der Kreisklasse Zugspitze 2 standen vor allem am Montag viele Spiele an. So siegten sowohl der RW als auch der SV Bad Tölz, bevor es nächste Woche gegeneinander geht.

SF Aying – SC Rot-Weiß Bad Tölz 0:2 (0:2) – Trotz des ungefährdeten Erfolgs haben es sich die Rot-Weißen „unnötig schwer gemacht“. So sah es zumindest der Tölzer Trainer Tarkan Demir. „Wir hatten viele Chancen, aber der Ball wollte nicht rein“, urteilte er. Deshalb blieb es bei den Torerfolgen von Max Geisler (9.), der einen weiten Einwurf nahezu unbedrängt ins lange Eck köpfte und Branislav Turecek (13.), der einen Fehlpass im Ayinger Strafraum abfing und eiskalt rechts unten versenkte. Etwas haderte der Trainer auch mit dem bockharten Ayinger Platz, der keinen rechten Spielfluss aufkommen ließ. „Hauptsache die Null steht“, resümierte Demir, „wir stehen hinten sehr sicher und sind gerüstet fürs Tölzer Stadtderby.“ (sts)

FC Rottach-Egern – SV Bad Tölz 0:2 (0:2) – Auch die Gastgeber dieses Duells holten sich in Rottach eine gehörige Portion Selbstvertrauen ab, obwohl die Rottacher – wie bereits im Hinspiel – äußerst robust zur Sache gingen. „Nur haben wir haben uns diesmal bei den Zweikämpfen cleverer angestellt“, begründet Daniel Heidemann den klaren Erfolg. Obendrein hatte der SV-Trainer eine Rotation in der Spitze vorgenommen, da der Ertrag zuletzt nicht seinen Erwartungen entsprochen hatte. Nun sorgten also Simon Gramüller und Niklas Kottmair für dicke Luft im gegnerischen Strafraum. Dem neuen Sturmduo war zwar kein Torerfolg vergönnt, doch stattdessen nutzten Max Kühnhauser (21.) und Georgi Gavashelashvili (40.) ihre Freiräume für die Tölzer Treffer. Doch das war’s dann: Rottach konnte nicht, Tölz hatte genug geleistet. „Wir hatten kleine Vorteile nach dem Wechsel“, bilanzierte ein nach diesem Spieltag tiefenentspannter Heidemann, „aber in Summe hatte keine Mannschaft mehr großartige Chancen.“ (sts)

DJK Darching – FF Geretsried 2:0 (0:0) – In einem „typischen 0:0-Spiel“ gingen die Fußball-Freunde als Verlierer vom Platz. Nach einer gemessen an Torgelegenheiten ereignislosen ersten Halbzeit nutzten die Gastgeber ihre wenigen Chancen gegen Ende der Partie konsequent. „Wir haben denen die Tore geschenkt“, ärgerte sich FF-Trainer Christos Georgiadis über Patzer im Abwehrverhalten. In der 68. Minute rollte der Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ungehindert an allen Abwehrbeinen vorbei zum 1:0 für den Aufstiegskandidaten ins Netz. In der Schlussminute schob Alexander Adelsberger einen Ball, der zuvor an der Seitenauslinie hätte geklärt werden sollen, zum 2:0 über die Linie. Fazit Georgiadis: „Spielerisch waren wir die bessere Mannschaft, aber wir haben keine zwingenden Torchancen erspielt. Das letzte Dutterl hat gefehlt.“ (rst)

TuS Geretsried II – SV Bayrischzell 8:1 (4:1) – Gegen einen personell nicht in Bestbesetzung angetretenen Tabellenvierten feierte die Geretsrieder Landesligareserve ein Schützenfest. In der dritten Minute gab Fabian Wieland nach Vorlage von Christoph Klein den Startschuss. In der 21. Minute erhöhte Klein selbst auf 2:0. Ab dem Moment lief das Spiel (fast) nur noch in eine Richtung. Ein Strich aus 20 Metern (37.) von Fabian Bauer und ein energischer Einsatz von Simon Pilch (42.) – und es hieß 4:0. Lukas Müller nutzte eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Geretsrieder Hintermannschaft zum 1:4-Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Mit einem Doppelschlag gleich nach Wiederbeginn erhöhte Klein auf 6:1 (46./48.). Im Endspurt legte der Kapitän seinen vierten Treffer an diesem Tag nach (80.), ehe Jonas Kirschner (85.) den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte. „Das war ein ungefährdeter Sieg“, stellte TuS-Coach Hans Schneider zufrieden fest. „Der Gegner war zwar schlecht aufgestellt, aber acht Tore musst du trotzdem erst mal machen.“ (rst)

SG Hausham – SV Ascholding/Thanning 4:0 (3:0) – Eine Viertelstunde waren die Gäste gut im Spiel, dann leitete ein „dicker Bolzen“, wie Trainer Heinz Tochtermann berichtet, die 1:0-Führung für Hausham durch Simon Nikolaus Beck ein. Als Beck drei Minuten später den nächsten Ascholdinger Fehler mit dem 2:0 bestrafte, „war unsere Strategie über den Haufen geworfen“, sagt Tochtermann. Dessen Team musste kurzfristig fünf Aktive ersetzen, die wegen Verletzungen oder Corona nicht mitspielen konnten. „Die Ausfälle haben weh getan“, meint Tochtermann, räumt aber ehrlich die Haushamer Überlegenheit ein. „Auch in Bestbesetzung hätten wir hier Schwierigkeiten gehabt.“ Mit dem 3:0 noch vor der Pause sorgte Hausham für klare Verhältnisse. Das 4:0 zehn Minuten nach dem Seitenwechsel bedeutete dann schon den Endstand. Tochtermann: „In der zweiten Halbzeit waren wir zwar phasenweise wieder auf Augenhöhe. Aber unter dem Strick ist die Niederlage verdient.“ (rst)