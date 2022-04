SV Tölz schlägt Rot-Weiß mit 1:0 – Nutzloses Remis für FF Geretsried – BCF II rettet Punkt

Vor allem in der zweiten Hälfte hatten die Rot-Weißen Tölzer im Stadtderby die besseren Chancen. Doch der SV Bad Tölz – hier Hisham Aqabli (am Ball) – konnte sich immer wieder befreien und entschied die Partie mit 1:0 für sich. © Ewald Scheitterer

In der Kreisklasse Zugspitze 2 fand das Tölzer Stadtderby statt. Neben dem Derby gab es aber noch weitere spannende Spiel, wie das kuriose 4:4 in Egling-Straßlach.

FF Geretsried - SV Eurasburg-Beuerberg 2:2 (1:2) – Christos Georgiadis war sauer. „Das Spiel war nicht berauschend, weil ich mit einem Unentschieden gegen Eurasburg nichts anfangen kann“, ärgerte sich der Geretsrieder Coach, dass sein Team sich zum zweiten Mal binnen drei Tagen gegen einen Abstiegskandidaten die Punkte abnehmen ließ. Womöglich wäre es anders gekommen, wenn Fabian Radosevic nach einem von SVE-Torhüter Dominik Hoffmann glänzend abgewehrten Schuss von Dominik Zelt den Ball aus fünf Metern im Tor versenkt hätte, statt drüber zu schießen. Das machte Wolfgang Wenus besser: Mit dem Kopf drückte er einen Abpraller aus zwei Metern über die Linie zum 1:0 (11.) über die Linie. Dominik Zelt glich in der 39. Minute zwar aus, doch schon im Gegenzug landete der Ball bei einer scharfen Hereingabe von Michael Kerschbaumer erneut im Geretsrieder Tor.

Die hatte Bestand bis zur 71. Minute: Dann trat der eingewechselte Niklas Keilwerth den Ball aus 16 Metern aus der Drehung in den Winkel zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase rettete SVE-Torhüter Dominik Hoffmann seinem Team das Remis, als er einen Gewaltschuss von Dincer Aydin grandios parierte.„Wir haben heute einen Punkt gewonnen, nicht zwei verloren, auch wenn es sich kurz anders angefühlt hat“, freute sich Eurasburgs neuer Trainer Felix Jung über ein verdientes Unentschieden. „Das 2:2 ist am Ende zumindest ein kleines Erfolgserlebnis, wenn man bedenkt, dass wir es in Unterzahl erreicht haben“, konnte Christos Georgiadis nach der gelb-roten Karte gegen Niels Langenau (68.) auch etwas Positives abgewinnen. (rst)

DJK Darching - BCF Wolfratshausen II 1:1 (1:0) – Dank eines starken Endspurts habgen die abstiegsbedrohten Farcheter ein Remis beim Tabellenzweiten ergattert. „Der Punkt tut uns richtig gut“, freute sich Trainer René Stoiber. In der Anfangsphase besaß seine Elf die besseren Möglichkeiten, kassierte jedoch nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung das 0:1 (29.). „Anschließend sind wir etwas in Unordnung geraten, haben uns aber in die Halbzeit gerettet“, berichtete der Coach. Er stellte in der Pause sein Team mit Erfolg um, so dass sich im Laufe der Partie unter anderem durch Standards immer mehr Möglichkeiten ergaben. Doch die Chancen des BCF II auf einen Zähler schwanden, als Leon Hölting nach 82 Minute mit der Ampelkarte vom Platz musste. Belohnt wurden die Gästen jedoch in der 92. Minute, als Markus Rappel mit einem Freistoß der umjubelten Ausgleich gelang. (tw)

SV Bad Tölz - Rot-Weiß Bad Tölz 1:0 (0:0) – An die 400 Fußballfans wollten am Samstag die Neuauflage des Tölzer Stadtderbys sehen – und sie wurden enttäuscht. Die gastgebenden Gelb-Schwarzen beschränkten sich weitgehend auf die Defensive, und den Rot-Weißen fiel an diesem Tag nicht besonders viel ein, um die vielbeinige Abwehr der Gastgeber zu knacken. „Wir haben über 90 Minute sehr diszipliniert verteidigt“, hatte auch Anton Bernwieser gesehen, der den verhinderten SV-Coach Daniel Heidemann an der Seitenlinie vertrat. Kein Blatt vor den Mund nahm RW-Trainer Tarkan Demir: „Wir haben einfach schlecht gespielt. Der unbedingte Siegeswille hat in allen Belangen gefehlt. Selbstvertrauen war absolute Mangelware.“ Dabei sah er den Fehler nicht unbedingt in dem etwas kuriosen Siegtor, das aus eigentlich keiner Chance entstanden war. Ein Missverständnis zwischen Torhüter Siegi Bahner und Verteidiger Mohamed Barrie – keiner der beiden fühlte sich so recht zuständig – nutzte Niklas Kottmair, der das Spielgerät zwischen den beiden zum Treffer des Tages durchspitzelte (61.). Vielmehr monierte er die leichtfertige Vergabe bester Einschuss-Gelegenheiten und die fehlende Konsequenz in vielen Situationen. „Alleine Branislav Turecek hat zwei 1000-prozentige Chancen“, moniert Demir. Hatten im ersten Durchgang Hochkaräter noch Seltenheitswert, so steigerte sich die Zahl guter Chancen mit zunehmender Spielzeit. Die wohl beste Gelegenheit vergaben die Rot-Weißen, als ihnen wegen unerlaubten Rückpasses zum Torhüter auf der Fünfmeter-Linie ein indirekter Freistoß zugesprochen wurde. Doch im Eifer des Gefechts wurde die Kugel in die Wolken gejagt. „Die nicht eingeplanten drei Punkte nehmen wir gerne mit“, freute sich der SV-Interimscoach, und Demir forderte von seinen Mannen: „Wir haben noch sechs Spiele, das bedeutet sechs Mal 100-prozentige Konzentration, um nicht auf der Zielgeraden die Arbeit von zwei Jahren aus den Händen zu geben.“ (esc)

SF Egling-Straßlach - SG Hausham 4:4 (2:1) – Als die Gäste in der sechsten Minute in Führung gingen, schien die Partie aufgrund der Tabellenkonstellation den erwarteten Verlauf zu nehmen. „Aber wir haben uns zurückgekämpft, heute ich jeder für den anderen gelaufen“, stellte Teamsprecher Florian Buchner fest, dass der nach dem Rücktritt von Trainer Herbert Mühr erhoffte Effekt eingetreten war. Refik Pudic (25.) glich zum 1:1 aus, Markus Gämmerler drehte die Partie mit dem 2:1 zwei Minuten später. Florian Schuster erhöhte kurz nach Wiederbeginn per Elfmeter auf 3:1 (51.) Hausham schlug zurück, glich durch Simon Nikolas Beck (52., 69.) zum 3:3 aus und ging in der Nachspielzeit erneut in Führung. Die Gäste verloren im selben Moment Tim Sedlaczek mit Gelb-Rot – die Partie war gelaufen. Doch Jakob Hielscher erzielte mit der letzten Aktion des Spiels aus dem Gewühl heraus den 4:4-Ausgleich. „Den Punkt haben wir uns redlich verdient“, so Buchner. „Das war ein sehr ordentliches Spiel.“ (rst)

SV Ascholding/Thanning - TuS Geretsried II 2:3 (0:2) – Fünfeinhalb Jahre hatte der SVA auf dem Thanninger Sportplatz kein Spiel mehr verloren. In der Partie gegen den TuS IIzeichnete sich früh ab, dass es dieses Mal schwierig werden könnte. Zwei Mal war Jonas Reitel auf der rechten Außenbahn seinen Gegenspielern entwischt, zwei Mal blieb er vor Torhüter Dominik Veitinger cool – die Gäste führten nach 27 Minuten verdient mit 2:0. „Das waren zwei individuelle Fehler, die uns weh tun“, kommentierte SVA-Trainer Heinz Tochtermann die Entstehung der Gegentore. „Wir wollten hinten innen kompakt stehen und mit unseren schnellen Spielern auf den Außenbahnen kontern, das hat perfekt geklappt“, freute sich TuS II-Coach Hans Schneider. Auf der Gegenseite verpasste Thomas Kopp frei vor dem Tor die beste Chance.

Den wollten die Ascholdinger nach der Pause möglichst schnell erzielen. Ein Tor fiel tatsächlich drei Minuten nach Wiederbeginn, aber aus Sicht der Gastgeber auf der falschen Seite: Florian Schneider erhöht per Kopfball auf 3:0 für die personell arg dezimierten Gäste. „Dann haben wir Alles oder Nichts gespielt“, fasste Heinz Tochtermann die Bemühungen seiner Elf für den Rest des Partie zusammen. TuS-Torhüter Sebastian Untch parierte Schüsse von Max Müller und Florian Volz, ehe er sich in der 59. Minute geschlagen geben musste: Nach Foul an Tiago Gomes verkürzte Peter Poschenrieder per Elfmeter auf 1:3. In der 89. Minute traf Volz mit beherztem Schuss noch zum 2:3. „Das kam leider zu spät“, rekapitulierte Tochtermann. „Deshalb sind wir natürlich erst mal enttäuscht. Aber die Emotion und Leidenschaft, mit der meine Mannschaft nach dem 0:3 aufgetreten ist, machen Hoffnung.“ (rst)

Kaum zu bremsen war Jonas Reitel (Mi.), der mit zwei Toren für den TuS Geretsried II im ersten Durchgang für eine Vorentscheidung gesorgt hatte. © Rudi Stallein