STC Oberland übernimmt die Tabellenspitze in der Landesliga

Von: Thomas Wenzel

Erleichtert: Auch Niklas Vonthein steuerte einen Einzelsieg zum 7:2-Erfolg der Landesliga-Herren des STC Oberland gegen Passau bei. © Hans Lippert

STC Oberland schlägt Passau auf eigenem Platz mit 7:2. Da der TC Lindau zeitgleich bei Schwaben Augsburg verlor, kletterte der STC an die Tabellenspitze der Landesliga.

Wolfratshausen/Geretsried – Weiterhin schadlos halten sich die Herren des STC Oberland in der Tennis-Landesliga. Das Team um Kapitän Francesco Picco gewann sein Heimspiel gegen den TC Rot-Weiß Passau klar mit 7:2. Außerdem profitierte man vom parallelen Ausrutscher des TC Lindau bei Schwaben Augsburg (3:6) und übernahm damit die Tabellenführung. „Das war tatsächlich etwas unerwartet“, sagt Chris Hahn. Der STC-Sprecher räumte ein, dass Passau nicht in Bestbesetzung nach Wolfratshausen gekommen war: „Ihre Nummer eins hatte sich für das Finale eines Challenger-Turniers qualifiziert.“

Fünf Einzelsiege zum Auftakt

Für die Hausherren ging es gut los mit den gewonnenen Einzeln von Nikola Ghedin, Francesco Picco, Ferdinand Klösters, Niklas Vonthein und Gianluca Cadenasso. „Besonders Niklas war erleichtert, dass er endlich auch in einem Einzel gepunktet hat“, berichtet Hahn. Weil nur Sebastian Rupp das Nachsehen hatte, stand es vor den Doppeln 5:1 für den STC. Hier wurden die ersten beiden Paarungen jeweils mit Sieg und Niederlage gewertet; Vonthein/Cadenasso gewannen ihr Match 7:5 und 6:1.

Wir wollen unbedingt aufsteigen.“

Geht es nach dem Team, soll der Platz an der Sonne zur Dauereinrichtung werden. „Sie wollen unbedingt aufsteigen“, verriet der Teamsprecher, der sich über besonders viele Zuschauer auf der Wolfratshauser Anlage freut: „Es kamen auch viele Auswärtige, die davon gehört hatten, dass hier gutes Tennis geboten wird und junge Spieler gefördert werden.“

Zweite Niederlage für Herren 30

Ihre zweite Niederlage nach dem Aufstieg in die Bayernliga mussten die Herren 30 hinnehmen: Sie unterlagen beim TC Schwaben Augsburg 3:6 und belegen im Tableau Rang fünf. Nikola Ghedin an Position eins war gegen den Tschechen Lukas Jedlicka diesmal richtig gefordert, holte jedoch seine Sätze mit 6:4 und 7:5. Auch Francesco Picco holte gegen den Norweger Soma Nesthely gewohnt souverän die Punkte (6:1, 6:1), doch Marius Schröder, Philipp Henrich, Ruben Haug und Sören Nassner gingen in ihren Einzeln leer aus. In den Doppeln brachten Ghedin/Schröder den STC auf 3:4 heran. „Doch dann hatten wir gleich zweimal im Champions-Tiebreak das Nachsehen“, berichtete Chris Hahn über die Auftritte von Picco/Nassner und Henrich/Haug. Dennoch sei die Mannschaft zufrieden mit dem Erreichten gewesen. Und der STC-Sprecher selbst auch: „Die Stimmung im Verein ist prima. Am Wochenende haben unsere Teams insgesamt neun Siege eingefahren – bei einem Unentschieden und nur drei Niederlagen.“

Für die Tenniscracks steht jetzt eine Pfingst-Spielpause im Terminkalender. So sind die Herren 30 erst am Samstag, 25. Juni, wieder im Einsatz: Sie empfangen um 13 Uhr den TC Wallerfing-Ramsdorf. Das nächste Match für die Herren I steht am Sonntag, 26. Juni, an: Dann sind sie um 10 Uhr zu Gast beim TC Aschheim.

