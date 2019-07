Stockschütze Elsenberger steht im Final Four

Hörlkofener gewinnt das Viertelfinale mit SV Oberbergkirchen

Gerade noch Außenseiter, jetzt steht er mit seiner Mannschaft im Halbfinale: Der Hörlkofener Stockschütze Thomas Eisenberger siegte in den Viertelfinals mit dem SV Oberbergkirchen.

Oberbergkirchen/Hörlkofen– Großer Erfolg für Thomas Elsenberger. Der Hörlkofener Stockschütze hat sich mit der Bundesligamannschaft des SV Oberbergkirchen für das Final-Four-Turnier am 13. Juli in Passau-Neustift qualifiziert. Gegner dort im Halbfinale ist die SpVgg Oberkreuzberg.

Unglaublich spannend ging es in den Viertelfinals zu – zumindest in drei. Oberkreuzberg gegen Aigen am Inn, Passau-Neustift gegen Ottenzell und Peiting gegen Hartpenning mussten über die volle Distanz gehen beziehungsweise sogar in die Verlängerung, bis die Entscheidung gefallen war. Die Partie Oberbergkirchen gegen Gerabach war dagegen bereits nach drei Durchgängen entschieden. „Es war aber deutlich knapper als es das Ergebnis aussagt“, erzählt Elsenberger.

„Unser Glück war, dass Stefan Thurner rechtzeitig eingetroffen ist, das hat uns Sicherheit gegeben“, sagt der Hörlkofener. „Und bei mir ist es sehr gut gelaufen – so wie ich mir das gewünscht habe.“ Gut 100 Zuschauer waren in der Halle, weniger als erhofft, was an der großen Hitze lag. „Aber die Stimmung war trotzdem super, es war richtig schön zu schießen.“

Gerade die ersten beiden Spiele seien sehr eng gewesen. „Da sind wir immer hinten gelegen, aber auf der letzten Kehre haben die Gerabacher dann immer Fehler gemacht.“ Auf der schwer zu bespielenden Bahn „haben wir aber auch entsprechend Druck aufgebaut“, berichtet der Hörlkofener. So machten die Oberbergkirchener zunächst aus einem 10:15 ein 17:15 und im zweiten Spiel aus einem 12:13 ein 15:13. Der dritte Durchgang endete schließlich 13:6 für Oberbergkirchen. Damit war der Einzug ins Final Four geschafft. „Es war jetzt nicht so, dass die Gerabacher gar nichts getroffen hätten“, stellt Elsenberger klar. „Aber es waren immer wieder kleine Fehler, die sich summiert haben.“

„Es ist unglaublich: In der Zweiten Liga haben wir letztes Jahr mit unserem Team angefangen, und jetzt stehen wir als Aufsteiger unter den besten Vier“, freut sich Elsenberger. Auch die Gerabacher sind Aufsteiger, „und gegen die haben wir vergangene Saison zweimal verloren“. Der dritte Aufsteiger, der im Viertelfinale stand, war die SpVgg Oberkreuzberg – Halbfinalgegner von Oberbergkirchen. „Gegen die haben wir letztes Jahr auch zweimal verloren“, erinnert sich Elsenberger. „Das ist vielleicht ein gutes Omen fürs Halbfinale.“

Die SpVgg ist „ein machbarer Gegner“, weiß der Hörlkofener. „Aber die machen wenige Fehler und leben weniger von der Kraft.“ Anders wie etwa die Passauer Truppe. „Die leben mehr von der Kraft und gehen dabei ein höheres Risiko“, sagt der Hörlkofener. „Da hast du mal zwei Spiele überhaupt keine Chance, und dann treffen sie wieder fast gar nichts mehr.“ Wie auch immer. Elsenberger freut sich jetzt auf das Final-Four-Turnier und sagt: „Jetzt wollen wir natürlich noch einen draufsetzen.“