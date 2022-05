Perfektes Abschiedsgeschenk: Sepp Summerer feiert Klassenerhalt beim SVA Palzing

Geschafft: In seinem letzten Spiel für den SVA Palzing durfte Trainer Sepp Summerer den Klassenerhalt feiern.

Der SVA Palzing bleibt Bezirksligist. In einem spannenden und intensiv geführten Relegationsrückspiel beim SC Baldham-Vaterstetten meldeten sich die Gäste nach zweimaligem Rückstand zurück.

Palzing – Das 2:2-Remis reichte nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel, um die große Aufholjagd seit der Winterpause zu krönen. Vor der Partie zündete der Baldhamer Anhang auf der Gegengerade Bengalos. Es war eben kein gewöhnliches Spiel im gut gefüllten Sportzentrum Vaterstetten.

Die Palzinger versuchten, in der Anfangsphase sicher zu stehen, was bis auf wenige Ausnahmen gelang. In der Offensive setzten die Gäste auf die Klasse von Fabian Radlmaier. Der hatte bei allen gefährlichen Aktionen seine Füße im Spiel, zum ersten Mal bei einem Freistoß aus dem Halbfeld (9.). Baldham klärte und hatte seinerseits eine erste Topchance. Timon Becker tauchte frei vor SVA-Keeper Christian Berghammer auf, verpasste aber den Moment für den Abschluss (10.).

Duell zwischen Becker und Berghammer - Kopfballtreffer sorgt für Rückstand der Ampertaler

Es entwickelte sich ein Privatduell zwischen dem SC-Angreifer und Palzings Keeper. In der 18. Minute parierte Berghammer den Alleingang Beckers, sieben Zeigerumdrehungen später war er dann chancenlos gegen einen Kopfball. Die Ampertaler lagen im Rückstand und taten sich schwer – bis Fabian Radlmaier das Heft in die Hand nahm. Der Linksfuß stellte die Baldhamer Hintermannschaft vor große Probleme und war an allen Palzinger Abschlüssen beteiligt. In der 37. Minute legte er für Jonas Grundmann ab. Der machte alles richtig, noch besser war aber die Parade von SCBV-Torhüter Solomon Arewa.

Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich hatte Noah Staudt, der nach einer Radlmaier-Flanke das weit offene Tor um wenige Zentimeter verfehlte. Der Anhang der Gäste hatte bereits gejubelt.

Trotz des Rückstands zur Pause waren die Ampertaler jetzt im Spiel. Und es fehlte ja nur ein Tor, um Baldham vor eine schwierige Aufgabe zu stellen. Denn aufgrund der Auswärtstorregel hätte das Team von Trainer Sugzda dann einen Sieg mit drei Treffern Differenz gebraucht.

Fabian Radlmaier macht das 1:1 - „Oh, wie ist das schön!“

Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf zunächst besser und aktiver. Simon Lämmermeier schlenzte einen 20-Meter-Freistoß knapp drüber. Als die Luft für die Gäste aus dem Landkreis Freising dünner wurde, setzte der SVA den Wirkungstreffer. Nach einer Flanke landete der Ball bei Fabian Radlmaier, der mit einem trockenen Schuss das 1:1 erzielte. Palzing war dem Klassenerhalt nah, die Fans sangen „Oh, wie ist das schön!“.

Doch Baldham machte es noch mal spannend. Marco Höferth verwandelte einen Foulelfmeter knallhart und platziert in die rechte Ecke und sorgte für Nervenkitzel. Gut eine Viertelstunde hatte die Elf von Gedi Sugzda noch Zeit, warf alles nach vorne und hatte auch Möglichkeiten, doch SVA-Keeper Berghammer war nicht zu bezwingen.

Marcel Raldmaier entscheidet die Partie - Coach Summerer würdig verabschiedet

Kurz vor Spielende machten dann die Gäste den Deckel drauf: Kapitän Marcel Radlmaier wurde frei vor dem Tor von Baldham-Keeper Arewa gefoult. Onur Tas erzielte den 2:2-Ausgleich, gleichzeitig der Endstand.

Danach großer Jubel. Die Palzinger machten den Diver und die Welle vor ihrem Anhang, der Trainer Summerer forderte. Der 66-Jährige Coach verabschiedete sich nach sechs erfolgreichen Jahren beim SVA mit dem Nichtabstieg und erhielt dafür den verdienten Applaus.