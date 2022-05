SV Bad Heilbrunn: Erlösung erst lange nach dem Schlusspfiff

Von: Patrick Staar

Teilen

Pflicht erfüllt: Die Heilbrunner gewinnen ihr Spiel und auch das Fernduell. Jubel bei (v. li.) Florian Kapfhammer, Tom Pföderl, Sebastian Mertens, Felix Gellner, Max Schnitzlbaumer, Max Specker und (Rücken) Benedikt Specker. © Patrick Staar

FUSSBALL LANDESLIGA SV Bad Heilbrunn darf nach 4:1-Sieg im Endspiel beim TSV Gersthofen in die Relegation. Hinspiel am Donnerstag.

Gersthofen/Bad Heilbrunn – Was für eine Dramatik: Der SV Bad Heilbrunn gewinnt mit 4:1 (2:1) beim TSV Gersthofen, überholt am letzten Spieltag der Landesliga den VfR Neuburg und klettert auf einen Relegationsrang. Bis dies feststand, musste der HSV nach dem Schlusspfiff quälend lange Minuten überstehen. Allen Beteiligten war bewusst: Um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, müssen die Heilbrunner mehr Punkte holen als der direkte Konkurrent VfR Neuburg. Gewinnt der gegen den SV Egg, steigt Heilbrunn ab.

Erlösung erst lange nach dem Schlusspfiff

So verfolgten viele mitgereiste Fans mit einem Auge das Spiel ihrer Mannschaft, mit dem anderen den Liveticker aus Neuburg. Zunächst lief alles wie gemalt. Neuburg kassierte einen Gegentreffer nach dem anderen. Zur Halbzeit stand es schon 0:3. Vom direkten Konkurrenten schien keine Gefahr mehr zu drohen. Und die Heilbrunner? Die traten in Gersthofen so kühl und selbstbewusst auf, als hätten sie in dieser Saison alle Spiele gewonnen. Die Gastgeber hatten bis zur Pause keine einzige hochkarätige Torchance – und gingen trotzdem mit 1:0 in Führung: Nach einem Foul im Mittelfeld entschied Schiedsrichter Michael Bäumel auf Freistoß, und Simon Achatz jagte den Ball aus gut 25 Metern ins Kreuzeck, unhaltbar für HSV-Torhüter Christoph Hüttl (32.).

Nach Rückstand weiter - als wäre nichts passiert

Da konnte Neuburg noch so viele Gegentore kassieren - bliebe es bei dem 0:1, wäre der Abstieg besiegelt. Doch die Heilbrunner spielten weiter, als wäre nichts passiert – und nutzten durch Felix Gellner ebenfalls ihre erste wirklich gute Torchance (41.) – ein platzierter Schuss aus 16 Metern. Bei Treffer Nummer zwei assistierten die Gersthofener: Sie ließen sich durch einen Befreiungsschlag von Sebastian Mertens überrumpeln und spekulierten auf abseits. Anton Krinner konnte mutterseelenallein aufs Tor zulaufen und hatte keine Mühe, TSV-Schlussmann Niklas Gordy im Alleingang zu bezwingen (44.).

Nun hatten die Heilbrunner plötzlich alle Trümpfe in der Hand. Und die gaben sie auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr her. Nur noch einmal kamen sie in Bedrängnis, als Rudolf Kine mit einem Distanzschuss am Pfosten scheiterte (49.). Doch dann war wieder mal Verlass auf Rückkehrer Max Specker. Der erahnte fünf Minuten nach seiner Einwechselung, was die Gersthofener Verteidiger vorhaben, staubte einen Querpass ab, lief alleine auf das TSV-Tor zu, behielt ebenfalls die Nerven und schoss das 3:1 (65.). Die Gersthofener hatten bei brütender Hitze nicht mehr die Motivation, dem Spiel eine Wende zu geben. In der 67. Minute spielte Benedikt Specker die Abwehr schwindlig, passte zu Gellner, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Wenig später wurde Marcel Pappritz’ Treffer zum 5:1 wegen Abseits aberkannt.

Ein weiterer Treffer – und Heilbrunn wäre abgestiegen.

Die Heilbrunner hatten ihre Pflicht erledigt, nun begann das Zittern. Auf dem Spielfeld bildeten sich um jedes vorhandene Handy Menschengruppen. Die einen verfolgten den Liveticker aus Neuburg, die anderen bevorzugten bewegte Bilder und sahen sich die Liveübertragung im Internet an. Es bahnte sich Unheil an: Egg an der Günz sah eine Rote Karte, musste fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl überstehen, kassierte das 1:3 (48.) und 2:3 (83.). Das Heilbrunner Spiel war längst beendet, da wurde es noch mal richtig dramatisch. „In Neuburg steht’s 3:3!“ rief ein Fan. „Nein – es steht 3:2“, schallte es aus einer anderen Ecke. „Das Tor ist annulliert worden!“ schrie ein Dritter. „Wollt’s ihr mich verarschen?“ rief Toni Krinner erbost dazwischen. „Wir sind 90 Minuten wie verrückt gerannt. Wenn noch mal jemand 3:3 sagt, scheppert’s – das ist nicht lustig.“ Doch dann wurde klar: Neuburg hat nach einem 0:3-Rückstand tatsächlich den 3:3-Ausgleich geschafft. Die Verwirrung war deshalb entstanden, weil die bewegten Bilder und der Liveticker-Text zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Handys eintrafen. Nur noch ein weiterer Treffer – und Heilbrunn wäre abgestiegen. Bange Blicke, quälend lange Minuten – und dann endlich: Abpfiff in Neuburg. Es blieb beim 3:3. Die Erlösung. Lediglich ein Fan stieß einen Jubelschrei aus, der Rest der Heilbrunner Delegation sank schweigend und erleichtert auf den Rasen. „Wenn Neuburg nach einem 0:3 das Spiel tatsächlich noch gewonnen hätte – das wäre die Krönung auf diese Saison gewesen“, kommentiert HSV-Trainer Walter Lang sarkastisch. „Es wäre schon brutal gewesen, wenn wir so abgestiegen wären.“

Relegation gegen Garmisch

Aber wenigstens im letzten Spiel hatten die Heilbrunner das Glück auf ihrer Seite und dürfen nun in die Relegation: Am Donnerstag, 26. Mai, um 16 Uhr geht es zunächst in Heilbrunn gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Rückspiel: Sonntag, 29. Mai, 16 Uhr). Der Sieger kommt in die zweite Runde um den Landesliga-Verbleib, der Verlierer steigt ab.

TSV Gersthofen - SV Bad Heilbrunn 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 (32.) Achatz, 1:1 (41.) Gellner, 1:2 (44.) Krinner, 1:3 (65.) M. Specker, 1:4 (67.) Gellner. - Schiedsrichter: Michael Bäumel. - Zuschauer: 150.

HSV: Hüttl – Pföderl (81. Fl. Schnitzlbaumer), Kapfhammer, Mertens, A. Pappritz (46. B. Specker), Gellner (75. M. Pappritz), Krinner, Lechner (60. M. Specker), Ma. Schnitzlbaumer, Auer, Tiedt (46. A. Specker).

Was macht die Konkurrenz? Gebannte Blicke beim Heilbrunner Team um Sebastian Mertens (re.). © Patrick Staar