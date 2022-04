SV Bad Heilbrunn: Fußball kann grausam sein

Von: Nick Scheder

Teilen

80 Minuten lang im Griff: Sebastian Mertens (re.) – gegen Fabian Scharbatke – und der SV Bad Heilbrunn waren defensiv stabil, offensiv gefährlich, trafen aber das Tor nicht. Der einzige Treffer gelang Neuburg kurz vor Schluss. © Daniel Worsch

SV Heilbrunn unterliegt im Kellerduell in Neuburg trotz klarer Überlegenheit 0:1

Bad Heilbrunn – Im Abstiegskampf ist man Kummer gewohnt. Aber beim SV Bad Heilbrunn braucht es einen Superlativ: Ein richtig gutes Spiel, hinten stabil, nach vorne etliche allerbeste Chancen, 80 Minuten lang die bessere Mannschaft und am Ende eine 0:1-Niederlage beim VfR Neuburg/Donau. „Völlig unverdient, sehr, sehr bitter, Wahnsinn“, sucht Trainer Walter Lang nach Worten zur Beschreibung der fußballerischen Grausamkeit: „Aber wennst keine Tore schießt, kannst nicht gewinnen.“ Lang: „Wenn die Neuburger 0:6 verlieren, hätten sie sich auch nicht beschweren dürfen.“ So aber tauschen die beiden Kontrahenten, die sich dennoch einen faire Partie lieferten, nach dem 0:1 im Kellerduell die Plätze in der Landesliga-Tabelle.

Fußball kann grausam sein

Es war von Anfang an ein Spiel auf das Tor der Gastgeber. Allein fünf Alleingänge zählte Lang: Doch Maxi Schnitzlbaumer unbedrängt aus sechs Metern, Benedikt Specker, Anton Krinner alleine vor dem Torwart aus 16 Metern und Maximilian Lechner vergaben ihre Chancen. „Das ist nicht nur Pech, uns fehlt einfach ein eiskalter Torjäger, solche Möglichkeiten musst du einfach mal nutzen“, sagt der Heilbrunner Coach, der aber seinen Spielern keinen Vorwurf machen möchte. „Sie haben ja alles gegeben, da fehlt es in manchen Situationen einfach an Erfahrung.“

Nur eine Chance für Neuburg - und ein Elfmeter

HSV-Torhüter Christoph Hüttl dagegen bekam überhaupt nichts zu tun. Die Defensive mit Rückkehrer Sebastian Mertens trat völlig stabil auf. Lediglich in der Schlussphase hatten die Platzherren eine gute Chance, Lang: „Aber das war die einzige.“

3:1-Situation nicht zuende gespielt

Die Heilbrunner suchten nach spielerischen Lösungen, fanden die richtige Mischung aus rustikalem Einsteigen und durchdachten Kombinationen. Arbeiteten sich erfolgreich bis vor das gegnerische Tor. Spielten allerdings selbst 3:1-Situationen nicht richtig zu Ende und scheiterten häufig am gut aufgelegten VfR-Torhüter Dominik Jozinovic. „Wir haben alles investiert, aber eben kein Tor geschossen, dann wirst du bestraft.“ Und so kam die 88. Minute, ein Neuburger Torschuss ging Andre Tiedt aus fünf Metern Entfernung im Strafraum an die Hand. Den Strafstoß verwandelte Michael Belousow.

Nächstes Endspiel gegen Schlusslicht Aystetten

Lang hofft, dass seine Spieler den Tiefschlag bald wegstecken. Und spätestens beim „Endspiel um die Relegationsplätze“ gegen Schlusslicht Cosmos Aystetten am Mittwoch, 27. April, um 19.30 Uhr im eigenen Stadion wieder voll da sind. „Wir werden wieder alles raushauen“, sagt Lang. „Aber wir müssen eben auch unbedingt konsequenter vor dem Tor sein.“

VfR Neuburg/Donau - SV Bad Heilbrunn 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (88., Handelfmeter) Belousow, – Schiedsrichter: Maximilian Krämer (SpVgg Münsterschwarzach), – Zuschauer: 150.

SV Bad Heilbrunn: Hüttl, – Auer, Fl. Schnitzlbaumer (88. M. Pappritz), Mertens, Tiedt, – Pappritz, Pföderl, – Krinner, M. Schnitzlbaumer, B. Specker, – Lechner (71. Gellner).