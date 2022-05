Meisterschaftsrennen bleibt spannend: Moosinning und Eichenried im Gleichschritt

Das Bein ganz lang macht Aspis-Akteur Savvas Georgiadis im Zweikampf mit Oberdings Sebastian Stemmer. © Riedel

In der Kreisklasse Donau/Isar 4 hat der Spitzenreiter SV Eichenried die Pflichtaufgabe SC Moosen gelöst. Verfolger Moosinning II bleibt mit einem Kantersieg dran.

SC Moosen - SV Eichenried 0:3

Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Der SV Eichenried erledigte seine Hausaufgaben in Moosen. Schon nach sieben Minuten erzielte Michael Kopp vom Punkt das 1:0 für den Spitzenreiter. „Man konnte den Elfmeter schon geben, auch wenn er etwas strittig war. Aber wenig später gab der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter für Eichenried nicht. Deswegen können wir uns nicht beschweren“, so Moosens Spielertrainer Max Bauer. Zwei Minuten vor der Pause legte Jeremy Bauer nach einem Moosener Ballverlust das 2:0 nach. Er schob im zweiten Versuch ein.

Kurz nach Wiederbeginn machte Yakhya Diop mit dem 3:0 alles klar. „Da hatten wir uns so viel vorgenommen und haben einfach gepennt“, so Bauer. Er selbst vergab in der Folge zwei Großchancen.

SVE Berglern - FC Moosinning II 1:6

Moosinnings Reserve hat Aufsteiger Berglern deklassiert und seine Meisterschaftsambitionen eindrucksvoll untermauert. Bereits nach zehn Minuten sorgte Zeno Fendt für die Führung, nachdem Henneberger den Ball schön durchgesteckt hatte. Doch Sebastian Hemauer glückte nach 28 Minuten und einem Moosinniger Ballverlust das 1:1 für das Team von Nino Filippetti. Ausgerechnet SV-Verteidiger Maximilian Scheckenhofer bugsierte den Ball ins eigene Tor und stellte so die erneute Führung für Moosinning her. „Wenn er ihn nicht gemacht hätte, dann Fendt. Der stand direkt hinter ihm“, sagte FC-Spielertrainer Bene Thumbs.

Durch zwei Tore von Thomas Auerweck (44./50.) kam die FCM-Reserve endgültig auf die Siegerstraße. Die Gelb-Rote Karte von Berglerns Michael Faltermeier nach 68 Minuten leitete das Debakel endgültig ein. Marco Esposito erhöhte in der 77. und 89. Minute auf 6:1 für die Gäste.

SV Buch - RW Klettham 0:7

Mit einem Kantersieg hat Klettham den Klassenerhalt perfekt gemacht. Den feststehenden Absteiger Buch, der nur zu zehnt antrat, erledigte Leon Ziegler fast im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick. Zunächst besorgte Tobias Paulus in der 8. Minute sehenswert aus 20 Metern die Führung. In der 20., 38. und 44. Minute schraubte Ziegler das Ergebnis auf 4:0.

In der zweiten Hälfte besorgte Florian Simmet das 5:0 (66.). Nico Emmes erhöhte auf 6:0 (82.). Den 7:0-Endstand erzielte Jonas Kaspar in der 86. Minute per Handelfmeter. „Mir haben die Bucher direkt leidgetan“, sagte RW-Trainer Ernst Wiesmüller.

FC Forstern - FC Finsing II 3:2

Forstern ging bereits nach drei Minuten durch Andreas Freiwald in Führung, nach feiner Vorarbeit von Niklas Kasper. Doch Alexander Huber drehte das Spiel zugunsten der Mannschaft von Trainer Thomas Bonnet mit seinen Toren in der 19. und 42. Minute. Beim 2:1 hatte Morawietz fast die komplette Defensive genarrt, ehe Huber den Ball aus 16 Metern in den Knick gejagt hatte.

Nach dem Wechsel erzielte Bastian Keilhacker vom Elfmeterpunkt den Ausgleich für Forstern. „Erst hatte er einen Elfmeter zurecht nicht gegeben. Diesen hat der Schiedsrichter dann aus Kulanzgründen gepfiffen. Das war ein absolut glücklicher Elfer“, gab Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki zu. In der 73. Minute tütete Kasper mit seinem 3:2 die wichtigen drei Punkte zum Klassenerhalt nach einem Missverständnis in Finsings Hintermannschaft ein.

TuS Oberding - TSV Aspis Taufkirchen 3:4

Zwar musste sich Oberding geschlagen geben. Durch die Hörgersdorfer Niederlage ist der Klassenerhalt aber sicher. Oberding ging nach vier Minuten durch Christian Werner in Front. Doch mit einem Doppelschlag von Julian Schaumaier (16./20.) drehte Aspis das Spiel. Der Ausgleich war abseitsverdächtig gefallen. Beim 2:1 hatte Oberding nach einem vermeintlichen Foul zu lange reklamiert und war ausgekontert worden. Erneut Werner sorgte per Kopf nach 37 Minuten für das 2:2. Mit dem Pausenpfiff aber ging Taufkirchen dank des Treffers aus 20 Metern von Mathias Guttmann 3:2 in Führung.

Schaumaier machte in der 50. Minute den Dreierpack perfekt und bestrafte das zu passive Abwehrverhalten der Gastgeber. Vier Minuten vor dem Ende konnte Sebastian Stemmer nur noch auf 3:4 verkürzen. Stürzer scheiterte am Pfosten. „So wäre in Anbetracht der vergeben Chancen ein Punkt für uns drin gewesen“, sagte TuS-Sprecher Franz Humpl.

FC Hohenpolding - FC Hörgersdorf 4:2

Nur noch ein Wunder kann Hörgersdorf zum direkten Klassenerhalt verhelfen. In Hohenpolding scheiterten die Gäste dreimal an der Latte und mussten bereits nach zehn Minuten das Tor von Maximilian Nitzl hinnehmen. Nur vier Minuten später erhöhte Michael Schuster nach einem Missverständnis in der Hörgersdorfer Hintermannschaft auf 2:0. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel verkürzte Markus Berger auf 1:2.

Doch Spielertrainer Thomas Bachmaier stellte nach 52 Minuten den alten Abstand wieder her. Martin Stöckl machte das Spiel fünf Minuten später mit dem 2:3 noch mal spannend. Doch Martin Neudecker besiegelte den 4:2-Erfolg für Hohenpolding, das rechnerisch aber keine Chance mehr auf Platz zwei hat. (fis)