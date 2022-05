„Katastrophe“ verhindert: SV Kranzberg feiert Sieg und Klassenerhalt - Jeder Schuss ein Treffer

Teilen

Vorentscheidung nach 28 Minuten: Michael Kopp (l.) und Thomas Ostermaier stellten frühzeitig auf 4:1. © Lehmann

Für die Verantwortlichen in Kranzberg kam der Ligaverbleib nach dem Sieg im Relegationsspiel gegen Nandlstadt nicht überraschend. Ihr Team hatte auch in der Kreisliga-Saison zeigen können, wozu man fähig ist und viel Lob von den Gegnern bekommen.

Moosburg – Was allerdings auch bei Abteilungsleiter Michael Kopp senior, Sportleiter Christian Peis und Trainer Anton Kopp am Freitag für Erstaunen sorgte, war die Effizienz von Ostermaier, Kopp und Co. bei der Chancenverwertung. „Die ganze Saison war so, dass wir ganz gut gespielt haben, aber eben in vielen Spielen der letzte Pass nicht kam, zu überhastet abgeschlossen wurde oder einfach das Quäntchen Glück gefehlt hat. Heute war das alles da und wir haben das auch sehr gut gemacht“, freute sich Trainer Anton Kopp – und Abteilungsleiter-Bruder Michael ergänzt: „Ich kann mich an kein Spiel erinnern, bei dem wir nicht mehrere Chancen vergeben haben, heute war wirklich jeder Schuss ein Treffer. Das tut auch uns Funktionären am Spielfeldrand gut, wenn man sieht, dass die Arbeit, die man das ganze Jahr macht, Früchte trägt.“

Nandlstadts Trainer Mario Tafelmaier war verständlicherweise vom Kranzberge Torfestival nicht begeistert. „Wir waren am Anfang nicht aggressiv genug, haben etwas gepennt. Die langen Bälle wurden schlecht verteidigt und die Zuordnung hat auch nicht gepasst.“ Diese Lethargie führte zu zwei Kranzberger Toren durch Thomas Ostermaier und Michael Kopp in den ersten sechs Minuten. Nach dem Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Florian Edlhuber folgte die aus Sicht des Nandlstädter Trainers entscheidende Szene des Spiels.

Alex Feichtmeier hatte alleinstehend vor SVK-Torwart Christoph Nieder die tausendprozentige Torchance und scheiterte. „Beim Gegenzug pfeift der Schiri dann ein Foul nicht und lässt laufen, sodass Kranzberg sofort das dritte Tor machen kann“, erläuterte Mario Tafelmaier mit einigem Groll. Dazu Trainerkollege Anton Kopp: „Wenn wir die Großchance zum Ausgleich kriegen, dann wird es noch hektischer, aber den hat der Christoph (Nieder, Anm, Red.) sehr gut gehalten.“

Schlussakkord: Thomas Kopp erzielte kurz vor Spielende den 5:1-Endstand gegen den TSV Nandlstadt. fotos: lehmann © lehmann

Am Ende schraubte Kranzberg das Ergebnis durch Ostermaier, Michael und Thomas Kopp noch auf 5:1 und gewann völlig verdient. „Wir sind alle erleichtert, das kann man sich gar nicht vorstellen“, ließ Abteilungsleiter Kopp tief blicken, „Für uns wäre es eine absolute Katastrophe gewesen, mit dieser jungen Mannschaft in die Kreisklasse runtergehen zu müssen.“ (Sepp Fuchs)