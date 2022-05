SV Neufraunhofen: „Kämpferisch verdientes“ Unentschieden - SVN ärgert Favoriten Alburg

Teilen

Daumen hoch für den erkämpften Punkt des SV Neufraunhofen. © Karl-Heinz Hönl

Einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt erkämpften sich die Fußballerinnen des SV Neufraunhofen in der Bezirksoberliga Niederbayern beim 0:0 gegen den FC Alburg.

Neufraunhofen – In der Anfangsphase war die Heimelf körperlich präsent und stand gut, tat sich aber aufgrund unnötiger Ballverluste schwer, aus der eigenen Hälfte heraus zu spielen. Alburg kam über die Außen gut in die gegnerische Hälfte und hielt das Pressing hoch. Eine gute Chance für den SVN hatte Leni Kieblspeck, als sie nach einen Einwurf eine Gegenspielerin stehen ließ, aber das Tor knapp verfehlte (12.). Kurz darauf traf sie nur die Latte. Auf der Gegenseite entschärfte Torhüterin Maria Hübl zwei dicke Chancen der Gäste.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel ruppiger. Alburg konterte weiter über die schnellen Außenspielerinnen, kam aber nicht effektiv zum Abschluss. Kieblspeck sorgte in der 85. Minute nochmal für eine gute Tormöglichkeit, als sie sich über rechts durchsetzte, den Ball aber am langen Pfosten vorbeischob. Die Gäste warfen in den Schlussminuten alles nach vorne, die Abschlüsse gingen aber über das Tor.

In der Nachspielzeit sah Kieblspeck nach einem Foul noch die Ampelkarte, die für den Spielverlauf aber keine Bedeutung mehr hatte. SVN-Trainer Michael Schramm meinte nach dem Spiel: „Die Zuschauer haben ein hartes Spiel gesehen, die Teams haben sich nichts geschenkt. Für uns war es am Ende ein glückliches, aber kämpferisch verdientes 0:0.“ (elb)