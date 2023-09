„Wir sind vielleicht etwas zu berechenbar“: SV Pullach verliert auch gegen VfB Forstinning

Von: Nico Bauer

Keinerlei Torgefahr geht vom SV Pullach, hier Josef Burghard (Nr. 13), im Heimspiel gegen den VfB Forstinning aus, das die Isartaler letztlich 0:1 verloren. Foto: Robert Brocuczek © Robert Brocuczek

Nach einem guten Start in die Landesliga Südost kassierte der SV Pullach am Samstag gegen den VfB Forstinning bereits die dritte Niederlage in Folge.

Pullach – Der SV Pullach ist ein gutes Stück von der Tabellenspitze in der Landesliga Südost entfernt, aber weiterhin wird das mit prominenten Namen gespickte Team als das Zirkuspferd der Liga gesehen. Der sonst immer auf Spektakel ausgerichtete VfB Forstinning packte an der Gistlstraße diesmal Catenaccio aus und ermauerte sich einen 0:1 (0:0)-Auswärtssieg. Die Forstinninger waren gegenüber den jüngsten Spielen kaum wiederzuerkennen, und doch schafften sie es, mit der allenfalls bedingten Teilnahme am Spiel die Pullacher zu nerven. SVP-Trainer Vinzenz Loistl fand, „dass dieses Spiel für uns sehr enttäuschend war“.

Die Pullacher Fußballer mussten das Spiel machen, zwei eng gestaffelte Verteidigungslinien knacken – und das gelang nur selten. Der Loistl-Elf fehlte ein Tick Kreativität und manchmal auch die Genauigkeit. Der Trainer sah 20 bis 30 Flanken in den Strafraum des Gegners segeln, doch nicht eine einzige brachte den Hauch von Torgefahr. Dabei haben die Gelb-Schwarzen zwei großgewachsene Stürmer, die potenziell mit hohen Bällen der Flügel etwas anfangen können.

Abgefälschter Schuss sorgt für einzigen Treffer des Tages

„Wir sind vielleicht etwas zu berechenbar für die anderen Mannschaften“, resümierte Loistl. Seine Pullacher müssen nun an neuen Lösungen arbeiten, um die wohl auch in Zukunft maximal defensiv auftretenden Gegner zu besiegen. „Wir werden sicher den einen oder anderen Stein umdrehen“, erklärte der Trainer. Er ist genervt, dass seine Mannschaft auch mit dem durchwachsenen Saisonstart von drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen unter besonderer Beobachtung steht.

Das einzige Tor der Partie passte in das Bild eines gebrauchten Tages. Direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute machte Felix Breuer den Treffer mit einem eigentlich harmlosen Schuss, der aber abgefälscht unhaltbar wurde. Zuvor hatten die Pullacher nach dem Anstoß den ersten Zweikampf der zweiten Halbzeit verloren – und dann ging es gleich dahin. In der Folgezeit brachte Vinzenz Loistl noch einen dritten Stürmer und versuchte alles. Bei viel Aufwand gab es nur wenig Ertrag und eine frustrierende Niederlage. (Nico Bauer)