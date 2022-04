SV Uffing II: „Wäre schon der absolute Wahnsinn, wenn da noch etwas anbrennt“

Von: Christian Fellner

Befreiungsschlag gelungen: Die Mannschaft von Trainer Florian Neuner schießt sich aus dem Tabellenkeller. © am

Es war so eine kleine Mischung aus einigen Faktoren, die am Dienstagabend zum wohl endgültigen Befreiungsschlag für die Uffinger Fußball-Reserve in der A-Klasse 6 geführt hat.

Uffing – Ein wenig Unterstützung aus der Ersten Mannschaft in Person von Matthias Buchberger und Dominik Strauß, ein günstiger Spielverlauf und – Coach Florian Neuner sehr wichtig – die richtige Einstellung der Kicker im Nachholspiel gegen den 1.FC Penzberg II. Alles zusammen ergab am Ende einen 4:1-Erfolg – und für die Uffinger mit großer Wahrscheinlichkeit den fixen Klassenerhalt. „Das wäre schon der absolute Wahnsinn, wenn da noch etwas anbrennt“, kommentiert Neuner das aktuelle Tabellenbild. In dem hat der SV Uffing II nun zehn Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Antdorf. Die ASV-Reserve müsste vier ihrer finalen fünf Partien gewinnen, sonst ist die Aufholjagd schon rein rechnerisch nicht mehr möglich.

Der günstige Spielverlauf startete für den SVU mit einer starken Parade von Keeper Lukas Krojer. „Im Gegenzug hat Nico Reising einen Freistoß direkt zum 1:0 verwandelt“, erzählt Neuner. Florian Popp erhöhte wenig später auf 2:0. Nach dem 3:0 durch Strauß wurde es noch ein wenig spannend und brenzlig. Penzberg verkürzte, später landete ein Freistoß an der Uffinger Latte. Letztlich aber sorgte Kilian Neuner für das 4:1. (cf)