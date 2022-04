Sv Uffing: Kraft reicht nur für eine Halbzeit

Von: Andreas Mayr

Der SV Uffing um Trainer Thomas Neumeier (2. v. l.) holt den ersten Punkt im Kalenderjahr. © kögl

Am Samstag empfing der SV Uffing den TSV Benediktbeuern. Dort erkämpften sich die Hausherren ein 1:1-Unentschieden, zumal die Kraft in der 1. Halbzeit aufgebraucht war.

Uffing – Die Probleme sind in Uffing natürlich nicht über Nacht verschwunden. Aber aufgearbeitet sind sie. Bei der Krisensitzung am Donnerstag sprachen sich alle aus: die Spieler untereinander, auch die Trainer alleine, und natürlich alle miteinander. Die Ergebnisse lassen sich nicht messen, doch Coach Thomas Neumeier erkannte, dass „wieder eine Mannschaft auf dem Platz stand“. Auch die Kicker, die es nicht in die Startelf schafften, akzeptierten ihre Rolle. Für den Trainer war das der Hauptpunkt. „Jeder wollte.“

Das 1:1 gegen Benediktbeuern wertet Neumeier als ersten Schritt. „Wir können keine Welten bewegen.“ Denn manche Mängel sind so tief verwurzelt, dass nicht ein reinigendes Gewitter reicht, um sie auszuschwemmen. Vor allem das unzureichende Fitnesslevel einiger Spieler fällt auf. Der Quell des Übels findet sich in der Vorbereitung, in der manche nicht regelmäßig trainieren konnten. Im Duell mit Benediktbeuern, dem Dritten, waren die Akkus zur Pause aufgebraucht. „Quer durch die Mannschaft ist der Dampf ausgegangen.“ Neumeier ahnte, dass sein Team das Tempo der ersten Hälfte nicht durchhält.

Bessere Mannschaft, aber ohne die Chancen zu verwerten

Nach Wochen der Tristesse sah’s anfangs erstmals wieder nach Fußball aus. Uffing stellte klar die bessere Elf, verpasste aber eine höhere Führung. Ständig hielten sich die Gastgeber im oder um den Strafraum herum auf. Felix Hoffmanns Tor nach einer gelungen Kombination blieb Uffings einzige Belohnung.

In der Pause sprach Neumeier nochmals über die Beurer Stärke bei Standards. Quasi als Warnung. Trotzdem gelang dem TSV nach einem Freistoß der Ausgleich. „Eigentlich aus dem Nichts.“ Dennoch bot sich eine riesige Chance auf das Siegtor für den SVU. Peter Kinast schoss aber aus wenigen Metern einen TSV-Verteidiger auf der Torlinie an. Die Uffinger protestierten, weil sie den Ball hinter der Linie gesehen hatten. „Ich kann’s nicht bezeugen“, sagt der Coach. Aus der Entfernung müsse man den Ball eh sicher versenken. (am)

SV Uffing – TSV Benediktbeuern 1:1 (1:0) SV Uffing: Renner – Weingand, Fischer, Resch, Jarosch, Matschl, Kinast, Hoffmann, Seidl, Flöß, Schweiger – Eingewechselt: Al-Khafaji, Popp – Schiedsrichter: Mario Hüneburg (FC Bayern München) – Zuschauer: 48 – Tore: 1:0 Hoffmann (22.), 1:1 Kiefersauer (57.) – Gelbe Karten: Weingand, Matschl – Göttinger, Guggemos, Hecht cs