Die nächsten Pleiten für Wörth und Walpertskirchen - Lengdorf sichert sich Klassenerhalt

So sehen Sieger aus: Martin Lechner sowie Bastian und Lukas Fischer (v. l.) feiern den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. Am Ende gewinnt der FC Lengdorf in Wörth mit 3:0 Toren. © Christian Riedel

In der Kreisliga Donau/Isar 2 standen am Wochenende wieder viele Spiele an. Sowohl der SV Wörth, als auch der SV Walpertskirchen verlieren ihre Heimspiele.

SC Kirchasch - BSG Taufkirchen 2:3. Enttäuscht war am Wochenende der KSC. Denn die knappe Niederlage wurmte die Kirchascher Truppe. „Taufkirchen war nicht besser“, wie Sprecher Stefan Hackl zusammenfasste. Dennoch fuhren die Gäste am Ende mit den drei Zählern im Gepäck nach Hause, „weil wir die klareren Chancen hatten und nach dem Rückstand Moral bewiesen haben“, meinte BSG-Spielertrainer Thomas Götzberger. Nach einer feinen Spielverlagerung passte Thomas Hamburger ins Zentrum, wo Robert Jakob zur Gästeführung abschloss (9.).

Dann jedoch drehte Kirchasch die Partie: Erst konnte BSG-Keeper Lukas Loher eine Flanke nicht festhalten, Thomas Angermeier staubte ab (65.). Wenig später konterte Thomas Igor blitzschnell zum 2:1 (73.). Doch Taufkirchen bewies Moral. Dosenöffner war dabei Jannik Vom Hofe, der einen 25-Meter-Hammer auspackte und zum 2:2 ausglich (80.). Und nur zwei Minuten später war die Partie erneut gedreht, als Hamburger einen Abpraller jedoch verwertete (82.). „Bei uns war die Enttäuschung schon groß, da wir die Partie lange im Griff hatten“, ergänzte Hackl.

SV Walpertskirchen - FC Eitting 1:4. Beim SV Walpertskirchen werden sie froh sein, dass die Saison bald vorbei ist. Denn nichts mehr läuft zusammen bei der Heilmeier-Elf. Sieben Spiele schon warten die SV-Mannen nun auf einen dreifachen Erfolg. Weil aber zahlreiche Akteure verletzt sind, kann Coach Josef Heilmeier nur noch eine Notelf aufs Geläuf schicken. Und auch gegen Eitting kamen am Morgen zwei weitere angeschlagene Spieler hinzu, „dadurch war auch heute nichts zu holen“, zuckte Heilmeier mit den Schultern. Doch Walpertskirchen wehrte sich zunächst nach Kräften, hatte durch Christian Käser sogar die Chance aufs 1:0. Zu allem Überfluss luden die Hausherren den FCE auch noch zum Toreschießen ein. Einen Ballverlust im Mittelfeld nahmen die Eittinger dankend an, nach einem Steckpass von Markus Weber schloss Maximilian Gröppmair zur Führung ab (21.). Und nur Minuten später war die Messe quasi gelesen, einen Gröppmair-Schuss konnte SV-Schlussmann Lukas Weinhuber noch abklatschen lassen, im Nachsetzen war Tobias Herrmann aber dran (27.). Zwar verkürzte Andreas Stangl mit einem Schlenzer ins lange Eck (39.), doch kurz vor dem Pausenpfiff war der alte Abstand wiederhergestellt. Eine Weber-Ecke konnte Felix Zehetmaier am langen Pfosten einnicken (41.). Walpertskirchen plädierte vehement auf Stürmerfoul.

Nach dem Seitentausch ließen es die Eittinger etwas gemächlicher angehen, unter anderem Felix Zehetmaier und Christoph Härtl an die Querlatte vergaben beste Möglichkeiten. Zum 4:1-Endstand traf schließlich Michael Pech mit einer verkappten Flanke ins lange Eck (75.). „Wir haben verdient gewonnen, auch das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung“, berichtete FCE-Sprecher Fred Neudecker. Keinen Vorwurf an die Mannschaft richtete indes Josef Heilmeier, der Wille sei dagewesen – „heute ist einfach wieder alles zusammengekommen“.

SV Kranzberg - TSV Wartenberg 0:0. Mit nur einem Zähler im Gepäck kehrten die Wartenberger Kicker nach Hause. „Das Ergebnis geht so in Ordnung, beide Teams sind sich auf Augenhöhe begegnet“, wusste TSV-Sprecher Thomas Rademacher zu berichten. Insbesondere im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Wartenberg stand kompakt und verteidigte gegen den Abstiegskandidaten sicher. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Etwas mehr Fahrt nahm die Partie nach der Pause auf. Zunächst hatte Christian Schmuckermeier die große Chance aufs 1:0, scheiterte aber an SVK-Keeper Christoph Nieder, ehe zwei Mal Martin Meier aussichtsreich vergab. In der Schlussphase hätte dann Christoph Mömkes den SVK beinahe zwei Mal in Führung gebracht. So blieb’s aber beim leistungsgerechten Unentschieden.

SV Wörth - FC Lengdorf 0:3. Auch einige Tage nach dem Abschied von Trainer Ewald Rupprecht (wir berichteten) war dem SV Wörth kein Erfolgserlebnis gegönnt. Am Ende konnten sich die Lengdorfer Kicker nicht nur über die drei Zähler, sondern insbesondere den sicheren Klassenerhalt freuen. „Damit dürfte auch rechnerisch alles klar sein“, jubelte Vize-Spartenchef Dietmar Fischer und meinte: „Wir hätten heute auch höher gewinnen können.“ So reichte den Gästen eine bärenstarke erste Hälfte, um das weitere Kreisligajahr fix zu buchen.

Und zwei Mal spielten es die Lengdorfer fein heraus, ein Mal vollstreckte Martin Lechner zur Führung (8.), ehe Lukas Fischer mit dem zweiten Tor alle Zweifel beseitigte (25.). In der Folge verflachte die Partie immer mehr, doch der SV Wörth konnte den FC-Erfolg nie ernsthaft gefährden. Dennoch dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Spielertrainer Franco Soave drei Abwehrspieler vernascht hatte und zum beruhigenden 3:0 abschloss (86.).