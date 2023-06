SV Zustorf geht freiwillig in die C-Klasse

Von: Dieter Priglmeir

SV ZustorfT.jpeg © FuPa Oberbayern

Die Fußballer des SV Zustorf spielen künftig nur noch in der C-Klasse. Sportlich hätte es mit Rang acht in der B-Klasse 5 locker für eine weitere Saison dort gereicht.

Zustorf- „Wir haben uns für diesen Schritt entscheiden, weil es nur in der C-Klasse die Flex-Regelung gibt“, erklärt Vorsitzender Josef Buchner. Dadurch ist es den Vereinen auch möglich, mit Zehn gegen Zehn oder gar Neun gegen Neun zu spielen. „Bei unserem dünnen Kader bleibt uns gar nichts anderes übrig“, meint der Vereinschef. Der Kader ist 15 Spieler breit. „Gut möglich, dass wir aber am Ende wieder 20 eingesetzt haben“, sagt Buchner und meint damit die AH-Kicker, die ab und zu aushelfen. Momentan ist der SVZ noch ohne Coach. „Da sind wir noch auf der Suche, aber es muss in der C-Klasse kein Spielertrainer sein.“ Interessenten könnten sich gern bei ihm melden unter Tel. (01 75) 9 93 57 24. „Wir freuen uns auch über jeden Spieler, der wieder einsteigen will.“

Auch über eine Spielgemeinschaft mit der SpVgg Langenpreising habe man schon diskutiert, so Buchner. „Aber das war alles zu kurzfristig.“ Kategorisch ablehnen würde man aber so eine Lösung nicht. (Dieter Priglmeir)

C-Klasse 5

SpVgg Altenerding 3, SpVgg Eichenkofen 2, FC Fraunberg 2, FC Hörgersdorf 2, SG Hörlkofen/Wörth 2, FC Inning 2, SC Kirchasch 3, FC Langengeisling 3, SpVgg Langenpreising 2, SpVgg Neuching 2, SG Reichenkirchen 2, SV Zustorf.