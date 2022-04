SVA Palzing: Radlmaier und Grundmann sorgen für Gefahr im Mittelfeld - Verletzung von Reiter

Teilen

Sorgte gemeinsam mit Jona Grundmann für Gefahr: Fabian Radlmaier (r.) vom SVA Palzing. © Michalek

Trainer Sepp Summerer hatte Fabian Radlmaier und Jonas Grundmann ins Mittelfeld zurückbeordert, um die Lücke zu füllen, die nach der Verletzung von Marcel Radlmaier entstanden ist.

Palzing – „Fabi und Jonas sind ballsicher und zweikampfstark. Der Plan ist voll aufgegangen“, freute sich Summerer. Beide hatten einen maßgeblichen Anteil am 2:1-Sieg im Münchner Landkreis.

Über Spielerausfälle zu jammern, gehört nicht zum Naturell der Palzinger. Sie versuchen, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Und dies gelingt ihnen in letzter Zeit hervorragend – und seit neuestem sogar gegen Dornach. Nach drei Niederlagen und 1:10 Toren in den Duellen mit der Elf von Trainer Toni Plattner waren die Palzinger dieses Mal früh auf Kurs. Fabian Radlmaier wurde in der 8. Minute gefoult, und Onur Tas versenkte den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung. Bis auf ein, zwei Aktionen hatten die Gäste den Dornach im Griff. Der einzige Wermutstropfen: Benedikt Reiter verletzte sich kurz vor der Pause und musste wegen Schmerzen am Mittelfuß ins Krankenhaus.

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Markus Buck den 1:1-Ausgleich (49.). „Das war natürlich nicht optimal“, sagte Summerer. Dornach wollte nun mehr und versuchte alles, doch Palzing verteidigte kompakt. In der 65. Minute hatten die Gäste dann Glück, denn nach einem Freistoß von Ivan Rakonic rutschte SVD-Keeper Maximilian Dörsch der Ball durch. Das 2:1 hielt bis zum Schlusspfiff. „Heute hat es geklappt. Das ist wirklich super“, freute sich Summerer. (stm)