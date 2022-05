SVA Palzing: „Die Enttäuschung ist riesengroß“ - trotzdem Relegation in eigener Hand

Teilen

Wieder überragender Mann: Fabian Radlmaier (r.) vom SVA Palzing mit 2 Toren. © Michalek

Wenige Augenblicke haben dem SVA Palzing gefehlt, um den Einzug in die Abstiegsrelegation feiern zu können. Dann hat der SV Manching den 2:2-Endstand erzielt und dafür gesorgt, dass bei den Gästen das große Zittern beginnt.

Freising - „Die Enttäuschung ist heute riesengroß“, sagte SVA-Trainer Sepp Summerer nach dem Schlusspfiff. Dabei ist das blanke Ergebnis ebenso in Ordnung wie die nach wie vor gute Ausgangsposition im Rennen um den Klassenerhalt. „Wir haben alles in eigener Hand“, so Summerer mit etwas Abstand.

Die Ausgangslage war klar vor diesem Spieltag: Der SVA, am vorletzten Spieltag spielfrei, musste aus den zwei Partien in Manching und Feldmoching drei Punkte holen, um sicher in der Relegation zu sein. Die Summerer-Elf wollte ihre Hausaufgaben gleich bei der ersten Gelegenheit erfüllen. Und es sah lange gut aus. „Wir haben uns immer wieder super rauskombiniert. Die Manchinger haben uns nicht fassen können“, staunte der Coach.

Überragender Spieler war Doppeltorschütze Fabian Radlmaier. Nach einer Ecke erzielte der Mittelfeldakteur die Führung (23.), ehe er aus der Distanz mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel das 2:0 (34.) nachlegte. Nach dem Seitenwechsel schwanden dann allerdings die Kräfte. Die Gäste bauten ab, während Manching das Tempo erhöhte. Die Konsequenz war der Anschlusstreffer durch Benedikt Vollnhals per Kopf nach einer Flanke (60.). Manching wollte mehr, die Palzinger Entlastungsphase wurden immer kürzer. Fast hätte es für die Gäste dennoch gereicht, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit köpfte Vollnhals nach einer Ecke zum 2:2-Endstand ein. „Das ist bitter. Ich bin schon enttäuscht, dass wir die Ecke nicht besser verteidigt haben. Die Erfahrung im Team ist ja da“, so Trainer Summerer. Sein Team hat fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, ist spielfrei und nur noch beim Saisonfinale in Feldmoching im Einsatz. (stm)