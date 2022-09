In anderen Ländern Profisport - Münchner Verein will Amputierten-Fußball in Bayern etablieren

Von: Sebastian Isbaner

Amputierten-Fußball soll in Bayern ein Begriff werden © Imago

Der Amputierten-Fußball ist in Deutschland und vor allem in Bayern noch wenigen ein Begriff. Das möchte Michaela Ammer vom FC Español München ändern.

München - In Deutschland ist der Amputierten-Fußball noch sehr unterrepräsentiert. In Bayern wird der Sport sogar offiziell vom Verband noch nicht ausgeführt. Das soll sich jetzt ändern. Der FC Español München hat am vergangenen Wochenende den ersten Talent-Tag für den Amputierten-Fußball ausgerichtet.

Amputierten-Fußball: In vielen Ländern schon gefördert - in Deutschland noch am Anfang

Beim Amputierten-Fußball haben alle Spieler und Spielerinnen nur ein Bein. Der Torwart darf zwei Beine haben, aber nur eine Hand. In Ländern wie der Türkei, England und Polen genießt der Sport schon mehr Anerkennung und Aufsehen. Michaela Ammer will den Amputierten-Fußball nun auch in Bayern etablieren. Zusammen mit ihren Kollegen veranstaltete sie beim FC Español München den Talent-Tag für die Amputierten-Fußballer.

„Es lief ganz gut. Wir hatten sieben Spieler da. Am Vormittag haben wir die erste Trainingseinheit gehabt. Nach dem Mittagessen dann die zweite“, so die Organisatorin des Talent-Tages. Mit dabei waren unter anderem auch Abgestellte des BFV und ein Verantwortlicher von der Amputierten-Fußball-Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Die Baden-Wüttemberger unterstützen das Projekt.

FC Español München: Finanziell langfristig alleine nicht zu stemmen - Suche nach Sponsoren und Vereinen

„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen. Wir trainieren bis auf den Dezember nun einmal im Monat. Öfter ist es leider finanziell und auch vom Weg nicht möglich. Denn unsere Spieler kommen aus ganz Bayern“, so Ammer. Der finanzielle Aspekt wird aber vor allem in Zukunft ein wichtiger Aspekt werden.

„Wir können die Mannschaft nicht ewig weiterführen. Es kostet alleine 30.000 Euro, das Team ein Jahr lang zu finanzieren. Demnach brauchen wir früher oder später Sponsoren oder einen größeren Verein mit mehr Geld, die dieses Projekt unterstützen können. Als kleiner Verein ist das leider alleine nicht möglich“, sagt Ammer. Abgeben will sie ihre Mannschaft allerdings nicht komplett. „Wir wollen da weiter mit drinnen bleiben. Vielleicht nicht mit Trikots und Ausstattung. Aber wir können zumindest den Trainingsplatz stellen.“

„Wir fangen damit an und dann schauen wir mal, wie es sich alles entwickelt.“

Doch egal wie sich das Projekt in Zukunft entwickelt, für Ammer und ihr Team war es wichtig, den ersten Grundstein für den Amputierten-Fußball in Bayern zu legen und Werbung für den Sport nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei Vereinen und Verband zu Machen. „Wir fangen damit an und dann schauen wir mal, wie es sich alles entwickelt.“ (Sebastian Isbaner)