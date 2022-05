SV Heimstetten: „Wie immer, wird es bis zum letzten Spieltag gehen“ - SVH im Abstiegskampf

Teilen

Moritz Knauf vom SV Heimstetten. © IMAGO / Zink

Die Situation ist dieselbe wie jedes Jahr. Dass Regionalligist SV Heimstetten Anfang Mai noch mitten im Kampf um den Ligaverbleib steckt, ist quasi in der Vereinssatzung verankert.

Kirchheim – Seit der Verein 2018 in die bayerische Regionalliga zurückgekehrt war, belegte er die Plätze 17 (2018/19) und 14 (2019/21). Auch aktuell rangiert der SVH wieder auf Rang 14, der am Ende den direkten Klassenerhalt sichern würde. Doch trotz des 2:0-Erfolgs am Mittwoch im Nachholspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II sind es vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FV Illertissen (14 Uhr) nur drei Punkte auf den ersten Relegationsplatz. Es ist jedoch davon auszugehen, denn nervenstark ist der SVH.

Trainer Christoph Schmitt ist seit 2017 im Amt. In seiner ersten Saison führte er die Kirchheimer (Heimstetten ist ein Ortsteil) nach drei Jahren in der Bayernliga zurück in die Viertklassigkeit, wo der SVH als Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern bereits von 2012 bis 2015 vertreten war. Seither befindet sich der 36-Jährige, der zuvor jahrelang im Mittelfeld die Fäden gezogen hatte, im permanenten Kampf ums sportliche Überleben. So möchte er auch jetzt noch nichts von der vorzeitigen Rettung wissen. „Wie immer“, so Schmitt, werde es „bis zum letzten Spieltag gehen“. Mit 13 Punkten aus den jüngsten fünf Partien aber bewies die Schmitt-Elf zuletzt einmal mehr ihre Resilienz im Abstiegskampf. Dabei wäre Schmitt bei vielen anderen Vereinen schon längst nicht mehr im Amt. Nach einem guten Saisonstart verlor der SVH im Herbst neun Spiele am Stück (!) und rutschte damit wieder in die gewohnten Regionen ab. Schmitt aber stand zu keinem Zeitpunkt zur Disposition. Das Vertrauen zahlt sich nun aus.

Konstanz bringt Erfolg - Eigengewächse und Talente aus der Region

Diese Kontinuität, von der Andere nur reden, aber ist in Heimstetten Programm. Nicht nur beim Trainer. So ist auch die Mannschaft über Jahre gemeinsam gewachsen, die Vereinsführung um Vorstand Magnus Harlander wirtschaftet solide, die moderne Anlage genügt gehobenen Ansprüchen. Der FC Bayern II mietete sich während des Umbaus des Grünwalder Stadions ebenso für eine Saison in Heimstetten ein (2012/13) wie auch Türkgücü in der Regionalliga-Aufstiegssaison (2019/21).

Die Mannschaft ist gespickt mit ehemaligen Nachwuchsspielern des FC Bayern oder der Löwen. Dazu kommen hoffnungsvolle Talente aus der Region und etliche Eigengewächse. Wenngleich es stets ein Tanz auf der Rasierklinge ist, kann sich der SVH so mit einem vergleichsweise schmalen Saisonbudget von etwa 250.000 Euro in der Regionalliga behaupten. Dabei wird dort, anders als bei Großteilen der Konkurrenz, Fußball auf Amateurniveau betrieben, trainiert wird dreimal die Woche abends. Und doch spricht sowohl der aktuelle Lauf als auch die geballte Erfahrung im Abstiegskampf dafür, dass sich die Mannschaft um ihren 28-jährigen Kapitän Lukas Riglewski einmal mehr in der Liga halten kann. Um direkt am ersten Spieltag der neuen Saison wieder von vorne zu beginnen. Denn in Heimstetten überdauert der Kampf um den Ligaerhalt stets die komplette Spielzeit.