TC Moosburg: Vorsitzende Susi Weinhöpl trat nach 25 Jahren zurück – „Immer wieder neue Überraschungen“

Flink: „Deine Füße sind dein bester Schlag“, sagte eine ehemalige Doppelpartnerin zu Weinhöpl. © Fuchs

Susi Weinhöpl legte nach 25 Jahren ihr Amt als Vorsitzende des TC Moosburg nieder. Neben einiger Investitionen sorgte sie stets für ein angenehmes Vereinsklima.

Moosburg – Für den TC Moosburg ging im Jahr 2022 eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren in der Vorstandschaft verabschiedete sich Susi Weinhöpl in den Ehrenamts-Ruhestand. Von 2005 bis vergangenen Oktober lenkte sie als Vorsitzende die Geschicke des Vereins mit über 400 Mitgliedern. „Es ist nicht nur, dass man etwas für die Gemeinschaft tut, sondern auch eine persönliche Befriedigung, wenn man etwas bewegen kann und sieht, dass es gut läuft“, beschreibt Susi Weinhöpl ihre Motivation für das jahrelange Engagement beim TCM.

TC Moosburg: Weinhöpl machte den Verein schuldenfrei – und realisierte die PV-Anlage auf der Tennishalle

Ihre Karriere im Ehrenamt hat die heute 62-Jährige im Jahr 1997 begonnen. Damals überlegte sie, nach der Geburt ihrer beiden Töchter wieder in den Beruf einzusteigen. Da kam der damalige Zweite Vorsitzende Heinz Marschoun auf sie zu und sagte, sie könne mit ihren Kenntnissen in der Buchführung als Zweite Kassierin und bei der Mitgliederverwaltung in der TCM-Vorstandschaft mitmachen. 2004 wurde sie Schatzmeisterin und löste nur ein Jahr später Klaus Wegler, der aus privaten Gründen zurückgetreten war, als Vorsitzende des Tennisclubs ab. Dazu musste Marschoun sie ebenfalls überreden und ihr seine Unterstützung als Backup zusichern. Was dann folgte, war eine Erfolgsgeschichte, die Weinhöpl nur wenige zugetraut hätten.

Zusammen mit ihrer Vertrauten, Kassierin Monika Simon, setzte sie den Jahre zuvor selbst mit eingeläuteten Sparkurs fort und machte den Verein schuldenfrei. Dazu wurden neue Projekte wie eine PV-Anlage auf dem Dach der Tennishalle in Angriff genommen. Nach dem überraschenden Tod von Monika Simon übernahm 2012 Hubert Häusl, der davor Zweiter Vorsitzender war, die Rolle des Kassiers. „Hubert Häusl war mein zweiter langjähriger Vertrauter und hat mir bei Investitionen und Baumaßnahmen immer zur Seite gestanden. Er hatte genauso viel Arbeit wie ich, nur eben in anderen Bereichen.“

Auch der Außenbereich und die Bewässerungsanlage wurden erneuert – Weinhöpl erfreut über das Vereinsleben

So wurden in den vergangenen Jahren der komplette Außenbereich und die Bewässerungsanlage erneuert. Die Beleuchtung und der Boden in der Tennishalle wurden ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage installiert. Nebenbei mussten mehrmals neue Wirtsleute gesucht sowie Wasserschäden behoben werden. „Es gab immer viel zu tun, und es traten immer wieder neue Überraschungen auf“, erinnert sich die 2018 zum Ehrenmitglied ernannte Powerfrau. Eine besondere Freude während ihrer Amtszeit sei es gewesen, dass bei Veranstaltungen und Feiern 15- bis 85-Jährige miteinander – nicht nur nebeneinander – eine schöne Zeit verbracht haben. Dazu seien der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft von einigen Mitgliedern und die Harmonie in Ausschuss und Vorstand angenehme Begleiterscheinungen gewesen.

Die Geselligkeit auf Veranstaltungen und Feiern war Weinhöpl wichtig. © Fuchs

Zum Tennis ist Weinhöpl erst nach der Geburt ihrer ersten Tochter gekommen. „Weil meine Familie schon immer eine Tennisfamilie war, hat sich damals meine Schwiegermutter erbarmt und mit mir gespielt. Da ich aber nie wirklich viel Sport gemacht habe, habe ich am Anfang nur 20 Minuten durchgehalten und keinen Ball getroffen.“ Nach ihrer zweiten Babypause habe sie zügig wieder angefangen und wurde bald in der Damenmannschaft eingesetzt. Als Aktive hat sie bis vor vier Jahren zahlreiche Punktspiele absolviert und mehrere Stadtmeistertitel im Doppel errungen.

Weinhöpls Liebe zum Tennis bleibt – Enkelin „wird mal eine Tennisgranate“

Sie selbst charakterisiert sich auf dem Court als „Kampfsau“, eine ehemalige Doppelpartnerin sagte einmal: „Susi, deine Füße sind dein bester Schlag.“ Als besonderen Reiz am Tennisverein sieht die 62-Jährige die Mischung aus Geselligkeit und Sport. „Ich nehme derzeit wieder Trainerstunden, weil ich im Alter keinen allzu großen Rückschritt machen möchte. Denn es macht bei sportlichen Angelegenheiten immer mehr Spaß, wenn man technisch etwas versierter ist. Wobei ich in meinem Fall den Aufschlag ausklammern muss“, erzählt die langjährige Funktionärin lachend.

Ihre beiden Töchter Lily und Laura haben schon im Schüleralter mit Tennis angefangen. Inzwischen schwingen die beiden zwar kaum noch den Schläger, aber die Mutter hofft, dass das wieder kommt – die Grundlagen seien schließlich vorhanden. Den Weg für Enkelin Marlies hat die frischgebackene Oma schon vorgezeichnet: „Ich habe mir überlegt, ob ich ihr zu Weihnachten eine Tennismitgliedschaft schenke. Aber Spaß beiseite, die kleine Marlies wird mal eine Tennisgranate“, meint Weinhöpl stolz.

Trotz eines Vierteljahrhunderts in der TCM-Vorstandschaft gibt es weiterhin Angelegenheiten, die sie bewegen – zum Beispiel die Integration von Neumitgliedern. „Das Thema liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Ich denke, dass das immer zu kurz kommt, weil man so ins Tagesgeschäft eingebunden ist“, meint die Ex-Vorsitzende. Sie ist froh, dass mit Heiko Dechow und Michael Karg nun zwei fähige neue Vorstände gefunden wurden. Außerdem freut sie sich, dass sie nun auch mal ohne jegliche Aufgaben ein paar Bälle auf der Anlage des TCM schlagen kann. VON JOSEF FUCHS

