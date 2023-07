Testspiele: TSV Oberalting startet mit Debakel – TSV Pentenried besteht knapp gegen Haspelmoor

Von: Michael Grözinger

Teilen

Lukas Jud ließ dem Stockdorfer Torwart Oliver Uhlemann bei seinem 1:0 für den GSC keine Chance. © Dagmar Rutt

Im Kreis Starnberg standen einige Testspiel auf dem Programm. Der TSV Oberalting geht in Mammendorf unter, Pentenried gewinnt knapp gegen Haspelmoor.

Kreisklasse

SV Mammendorf – TSV Oberalting-S. 11:0

In dieser Saison soll vieles besser werden für die Kreisklassen-Fußballer aus Oberalting. Der Testspiel-Auftakt des TSV gegen den SV Mammendorf ging jedoch komplett in die Hose. „Dieses Spiel hat aber keinen großen Wert“, sagte TSV-Coach Okan Keklik nach dem 0:11-Debakel am Sonntag gegen den Kreisligisten. Besonders einer hatte bei den Gästen einen rabenschwarzen Tag erwischt.

Ersatztorwart Leon Schwarzer sah bei gleich mehreren Gegentoren schlecht aus. Zudem hatte der Gegner laut Keklik einen Sahnetag erwischt. Dazu kam auch noch, dass mehrere Gästespieler nach einer Feier am Vortag körperlich nicht voll auf der Höhe wirkten. „Im Pokalspiel am Mittwoch werden wir ein anderes Gesicht zeigen“, verkündete der Oberaltinger Trainer. (toh)

TSV Pentenried – SV Haspelmoor 3:2

Wie unwichtig Magnus Piele Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen sind, machte der Trainer des TSV Pentenried nach dem ersten Test gegen den SV Haspelmoor schnell klar. „Wie ist es eigentlich ausgegangen?“, fragte Piele im Zuge der Analyse der Partie. Mit 3:2 hatte der Kreisklassist aus dem Würmtal den A-Klassisten am Sonntag geschlagen, hätte aber auch höher gewinnen können.

Der Coach empfand den ersten Auftritt des Sommers als gut. Aber: „Wir hätten noch mehr Tore schießen können“, befand Piele, der die Römerfelder gemeinsam mit Paul Hense trainiert. Nur Moritz Langer mit zwei Treffern zum 1:0 (30.) und 2:1 (37.) sowie Tuncay Karaduman mit dem zwischenzeitlichen 3:1 (66.) fanden das Netz.

An der Effizienz vor dem Tor will der TSV in den kommenden Wochen arbeiten. Außerdem sehen die Coaches bei der Abstimmung im Team und beim eigenen Spielgestalten Nachholbedarf. „Wir wollen mehr agieren, nicht nur reagieren“, so Piele. (mg)

SV Planegg-K. II – SV Sentilo Blumenau 1:3

Stefan Suchanke ist lange genug dabei, deshalb war das erste Testspiel seines SV Planegg-Krailling II gegen den SV Sentilo-Blumenau II für ihn nichts Besonderes – obwohl das SVP-Urgestein erstmals als hauptverantwortlicher Trainer an der Seitenlinie stand. Trotzdem nannte der 42-Jährige die Partie „ein ganz normales Fußballspiel“.

Der Fokus für den neuen Coach des Kreisklassisten war klar: „Wir haben so noch nie zusammengespielt. Mir war wichtig, dass die Jungs sich untereinander kennenlernen und sich bewegen.“ Auf das Ergebnis – 1:3 aus Planegger Sicht – legte er kaum Wert. Mit dem Gesamtauftritt und der einen oder anderen Kombination war er recht zufrieden, wenngleich gerade bei der Ausdauer und im Defensivbereich noch Luft nach oben sei.

„Aber wir haben ja auch noch Zeit“, sagte Suchanke. Die Gäste aus der B-Klasse gingen Mitte der ersten Hälfte durch einen Doppelschlag 2:0 in Führung, in der 70. Minute erhöhte Sentilo auf 3:0. Drei Minuten später verwandelte Planeggs Nick Pretzsch einen von Maximilian Reitmayr herausgeholten Foulelfmeter zum Endstand. (mg)

Kreisklasse/A-Klasse

TSV Perchting-Hadorf – SG Söcking/Starnb. 2:2

„Ein bisschen nervös war ich vor dem Beginn schon.“ Tobias Luppart, neuer Trainer des Kreisklassisten TSV Perchting-Hadorf, fand nach seinem ersten Spiel als Chefcoach einer Herrenmannschaft offene Worte. Umso glücklicher war er über den Verlauf der ersten Testpartie gegen den benachbarten A-Klassisten SG Söcking/Starnberg.

„Mit Ballbesitz und Pressing war ich schon sehr zufrieden“, sagte Luppart. Zudem fand sein Team zweimal nach einem Rückstand zurück ins Spiel. Saki Ghaznawi glich die Führung der Gäste durch Fabio Steinberger (30.) fünf Minuten später aus. Kurz vor der Pause ging die SG durch Neo Grießhammer erneut in Front. „Leider haben wir es verpasst, nach der Pause das dritte Tor nachzulegen. Chancen waren genug da“, bedauerte SG-Co-Trainer Sascha Grießhammer.

So konnten die Hausherren in der 87. Minute durch Kajetan Lösch noch ausgleichen. „Trotzdem war es ein starkes Spiel von uns. Die Jungs waren trotz eines Durchschnittsalters von 19,3 unglaublich diszipliniert“, lobte Grießhammer sein Team. (toh)

TV Stockdorf – Gautinger SC 2:3

Sven Jäkel war enttäuscht. „Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir trainiert hatten“, sagte der Trainer des TV Stockdorf nach der 2:3-Testspielniederlage gegen den Nachbarn aus Gauting. Er hätte sich insbesondere viel mehr Direktpassspiel gewünscht. „Im Pokalspiel haben wir das trotz der deutlichen Niederlage viel besser gemacht“, stellte er fest. Und auch defensiv hatten die Gastgeber am Sonntag große Probleme.

„Wir sind ziemlich leicht durchgekommen“, wunderte sich auch GSC-Coach Bernd Ziehnert. Einzig die Torausbeute des Kreisklassisten ließ sehr zu wünschen übrig. „Das lag aber vielleicht auch an unserem sehr jungen Durchschnittsalter, der älteste Spieler war Jahrgang 1997“, berichtete Ziehnert. Immerhin feierte Lukas Jud seine Torpremiere in der ersten Mannschaft (10.). Fünf Minuten später überraschte Lukas Vielhuber GSC-Torwart Florian Frey mit einem Schuss aus 40 Metern, der zum 1:1 einschlug.

Doch der Favorit zeigte sich nicht geschockt. Amir Moradi (30.) und Georg Mertens (54.) brachten die Gautinger hochverdient wieder auf die Siegerstraße. Luca Dachgrubers Tor zum 2:3 war nur mehr Ergebniskosmetik (84.). Er hatte von einem Fehlpass in der GSC-Defensive profitiert. (toh)

A-Klasse

TSV Herrsching – SV Wessobrunn-H.

Gleich zwei Wendungen erlebten die Zuschauer des ersten Testspiels des A-Klassisten TSV Herrsching gegen den SV Wessobrunn-Haid. In der ersten Halbzeit gerieten die Hausherren durch Andreas Timmermanns Treffer (38.) in Rückstand. Nach der Pause sorgten Ramazan Gökmen und Roman Ovcharenko für die 2:1-Führung des TSV (58., 65.).

Diesen Vorsprung brachten die Herrschinger gegen die ebenfalls in der A-Klasse beheimateten Wessobrunner jedoch nicht ins Ziel. In den letzten zehn Minuten gelangen den Gästen aus dem Nachbarlandkreis noch zwei weitere Treffer. (toh)