Dachauer Tim Civeja wechselt nach Saarbrücken – FC Augsburg sichert sich Rückkaufoption

Tim Civeja wechselt vom FCI nach Saarbrücken. © IMAGO/Stefan Bösl

Der Dachauer Fußballprofi Tim Civeja wechselt in der kommenden Saison zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Dachau – Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der in der zurückliegenden Spielzeit vom FC Augsburg an den FC Ingolstadt ausgeliehen war, unterschrieb einen Vertrag beim Drittligisten.

Civeja durchlief beim FC Augsburg sämtliche Nachwuchsteams und debütierte im Januar 2021 kurz nach seinem 19. Geburtstag in der Bundesliga. Zwei weitere Einsätze folgten. Civeja galt bei den Fuggerstädtern schon als hoffnungsvoller Mann, als ihn eine Schambeinreizung lange Zeit ausbremste.

Die Augsburger verliehen Civeja, der in der U-18 und U-19 für Deutschland kickte, und mittlerweile für Albanien spielt, an den FC Ingolstadt. Für die Schanzer absolvierte Civeja in der abgelaufenen Saison 13 Partien und schoss zwei Tore.

Das Fußball-Magazin kicker zitiert Civeja so: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Saarbrücken, bei solch einem emotionalen und traditionsreichen Verein. Mein Fokus liegt auf der neuen Saison, um mit der Mannschaft alles zu geben und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

Wie das Magazin weiter berichtet, sicherte sich der FC Augsburg eine Rückkaufoption und zitiert den Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, mit folgenden Sätzen: „Tim Civeja hat sich durch die Leihe nach Ingolstadt weiterentwickelt. Wir werden ihn, nicht nur wegen der im Vertrag verankerten Rückkaufoption, auch in Zukunft genau im Blick haben.“ (dn)