Titel und Bestleistungen: Medaillenregen bei der Oberbayerischen Meisterschaft

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Als erfolgreiches Team hat sich die Staffel der SG Hausham mit (v.l.) Sara Decrusch, Tuana Guelec, Luisa Gellhaus und Katharina Bauer präsentiert. Sie gewannen zusammen Bronze sowie Medaillen im Einzel. © Ludwig Stuffer

Mit drei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen überzeugten die Landkreis-Leichtathleten bei den oberbayerischen Meisterschaften der Männer, Frauen und Jugend-Klassen in Ingolstadt. Trotz der heißen Temperaturen im Bereich von 30 Grad präsentierten sich die regionalen Leichtathleten in einer starken Verfassung.

Im 400-Meter-Lauf der männlichen Jugend U20 arbeitete sich Luca Haller aus Holzkirchen-Marschall zum begehrten Oberbayern-Titel: Im Trikot der LG Stadtwerke München spurtete der vielseitige Athlet auf 51,26 Sekunden und siegte damit knapp vor Julian Herter vom TSV Penzberg mit 51,63 Sekunden.

Die LG Oberland war mit einem großen Team vertreten. Völlig überraschend eroberte die 4 x 100-Meter-Staffel der weiblichen Jugend U18 der SG Hausham die Bronzemedaille. Sara Decrusch, Tuana Guelec, Luisa Gellhaus und Katharina Bauer spurteten auf 53,98 Sekunden und mussten damit nur dem TSV Ottobrunn mit 51,63 Sekunden und der LG Stadtwerke München (2./51,97 Sek.) den Vortritt lassen.

Im Alleingang wurde Sara Decrusch neue Oberbayern-Meisterin über 400 Meter Hürden der Jugend U18: Über die 76 Zentimeter hohen Hindernisse kämpfte sie sich auf 72,61 Sekunden und wurde mit Gold belohnt. Auf der 3000-Meter-Distanz der männlichen U18 konnte sich Otto Stahl als neuer Vize-Meister behaupten. Mit 10:48,05 Minuten unterlag der Haushamer nur dem hochfavorisierten Julius Döllefeld vom MTV Pfaffenhofen mit 9:47,30 Minuten.

Eine weitere Silbermedaille für den Läufernachwuchs von Trainerin Barbara Stich gab es auf der 2000-Meter-Strecke der Jugend W15: Zu ihrem ersten großen Erfolg stürmte Julia Sallinger als neue Vize-Meisterin mit 8:15,15 Minuten hinter Emilia Anneser von der LAG Mittlere Isar mit 7:18,29 Minuten.

Die Haushamerin Irma Liliane Fell glänzte im Hochsprung der Jugend U18 mit der Bronzemedaille: Mit 1,53 Meter blieb sie allerdings unter ihrer Bestmarke. Final-Fünfte wurde sie zugleich im Weitsprung mit starken 5,18 Meter. Die 16-jährige Katharina Bauer musste sich noch im dicht besetzten Weitsprung als Siebte mit 5,10 Meter begnügen.

Im U18-Speerwurf wurde es bei der Medaillenvergabe am Ende denkbar knapp: Mit 33,35 Meter reservierte sie sich Bronze knapp hinter der bayerischen Top-Athletin Maresa Hense von der LG Sempt mit 34,44 Meter und der deutschen Hallen-Fünfkampf-Vize-Meisterin Sofie Gröninger (LG Sempt) mit 33,38 Meter. Elfte wurde hier Maresa Brandt mit 22,34 Meter. Über 800 Meter der Jugend W14 überquerte Antonia Gellhaus als Fünfte das Ziel. Mit 2:34,68 Minuten fehlten ihr diesmal 2,54 Sekunden zu Bronze. Siebte wurde Luisa Gellhaus im 200-Meter-Lauf der Jugend U18 mit 29,91 Sekunden.

In der Hauptklasse der Frauen wurde die Haushamerin Sabrina Zeug ihrer klaren Favoritenrolle im Kugelstoßen gerecht: Mit 13,65 Meter kam die 30-Jährige an ihre Saisonbestmarke heran und wurde neue Oberbayern-Meisterin klar vor Franziska Schick von der LG Gendorf Wacker Burghausen mit 12,27 Meter. Vierte wurde sie im Speerwurf der Frauen: In der übermächtigen Konkurrenz erzielte sie eine Saison-Bestmarke von 39,82 Meter – zu Bronze fehlten ihr 1,31 Meter.

Pech hatte über 400 Meter Hürden der weiblichen U20 Maria Frauenrieder vom TSV Schaftlach: Sie wurde Vierte mit 75,64 Sekunden. Laura Klett (TuS Holzkirchen) sammelte zwei Finalplatzierungen und feierte damit ihre bislang größten Erfolge: Im Weitsprung der Jugend W14 landete sie auf Rang acht mit 4,57 Meter. Im Kugelstoß-Endkampf wurde sie Vierte mit 9,76 Meter und schrammte um zwei Zentimeter an Bronze vorbei.