Tölzer Löwen: Abstieg nach großem Kampf

Von: Nick Scheder

Enttäuschung: Die Tölzer Löwen vor ihren Fans nach dem 3:4 gegen Bayreuth. Die DEL 2 ist damit nach fünf Jahren vorläufig Geschichte. © Oliver Rabuser

Sie haben sich gewehrt. Mit Händen und Füßen bis in die Verlängerung um den Klassenerhalt gekämpft. Es hat nicht gereicht: Dreimal gingen die Tölzer Löwen in Führung. Dreimal glich Bayreuth im sechsten Play-down-Spiel aus. Und in der Verlängerung schickte der wohl wichtigste Spieler der Tigers Tölz in die Oberliga.

Bad Tölz – Mehr als 60 Minuten Vollgas. Doch am Ende schafften sie es nicht: Mit 3:4 mussten sich die Tölzer Löwen in der Verlängerung geschlagen geben. Damit verloren sie die zweite Runde der Play-downs und sind Absteiger aus der DEL 2. „Trotzdem Hut ab vor der Mannschaft“, sagt Trainer Kevin Gaudet. „Sie hat diesmal alles gegeben, immer gekämpft, aber wir hatten kein Glück – wie schon die ganze Saison.“

Den Kampf um den Klassenerhalt – die Löwen hatten ihn bei 2:3-Serienrückstand noch nicht verloren gegeben. Im ersten Drittel rannten sie um ihr Leben, auch nachdem Markus Eberhardt die frühe Führung erzielt hatte. Der Verteidiger hatte wohl etwas gut zu machen nach seinem sinnfreien Faustschlag im vorangegangenen Heimspiel. Er machte tatsächlich das beste Spiel der Play-downs. Defensiv sehr solide, offensiv mit dem Tor und weiteren guten Chancen.

Aber dann eine für diese Play-downs symptomatische Szene: Tölz machte Druck, bekam ein Powerplay – und Bayreuth machte das Tor. Cason Hohmann schnappte sich die Scheibe nach einem Fehlpass im eigenen Angriff, lief in die Tölzer Zone und schloss etwas überraschend selbst ab – unter Josef Hölzls Fanghand hindurch, 1:1.

Keinen Deckel drauf gemacht

Doch der Tölzer Keeper verlor seine Ruhe nicht, vereitelte etliche Großchancen, Tölz hatte mehr, Bayreuth die besseren Chancen. Im zweiten Drittel hätten die Gastgeber die Entscheidung herbeiführen können. Cam Spiro bewies wieder einmal Vollstrecker-Qualitäten, stand beim 2:1 goldrichtig. Doch zuvor scheiterte Lubor Dibelka bei einer mindestens ebenso guten Gelegenheit an Timo Herden, der blitzschnell zwischen den Pfosten wechselte. Pascal Aquins Blueliner war zu wenig platziert, Tyler McNeely blieb bei seinem Solo ebenfalls am Bayreuther Keeper hängen, Leitner zu harmlos, Schlager mit dem Schussversuch statt dem Pass. Auf Bayreuther Seite scheiterten zweimal Davis, Hölzl parierte stark gegen Dani Bindels, die Löwen blieben vorne.

Doch würde die Kraft reichen? Zum Sieg, der sie ins entscheidende Spiel rettete? Dibelka und einige andere pumpten schon im zweiten Drittel heftig. Doch sie kämpften weiter. Ließen sich auch durch Ville Järveläinens Ausgleich in Tölzer Unterzahl nicht rausbringen. Sondern legten nach: Thomas Brandl, nicht ganz fit mit Leistenproblemen, biss die Zähne zusammen und hämmerte die Scheibe humorlos unter die Latte, 3:2.

Irgendwann geht die Scheibe doch rein

Spannung pur. Bayreuths Coach Robin Farkas blies zur Schlussoffensive. Hölzl unter Dauerbeschuss. Herden vom Eis. Noch mehr Druck. Noch mehr Schüsse. Keine halbe Minute mehr auf der Uhr. Und irgendwann ging die Scheibe doch ins Tor. Järveläinen brachte sie zum 3:3 über die Linie – Verlängerung. Wenigstens konnten die Spieler eine Viertelstunde verschnaufen. Das hatte mittlerweile aber auch Bayreuth nötig. Das Ausruhen war allerdings nur für 94 Sekunden Extrazeit nötig. Solange dauerte es bis zu einer Unsicherheit in der Tölzer Defensive. Die Scheibe kam zum völlig frei lauernden Järveläinen. Und Game over.

Bader rechnet mit Vorgängern ab

Große Enttäuschung bei den Löwen, die dem Gegner trotzdem gratulierten. Aber dann ging’s nach kurzem Abschied von den eher spärlich erschienenen Fans mit hängenden Köpfen in die Kabine. Löwen-Chef Ralph Bader nutzte die Gelegenheit zu einer ersten Abrechnung: „Ich werfe dieser Mannschaft und dem Trainer nichts vor, die Fehler wurden am Anfang der Saison gemacht“, sagt der TEG-Geschäftsführer und nimmt seine Vorgänger ins Visier: „Es ist verantwortungslos, mit so einer kleinen Mannschaft in die Saison zu gehen. Mit neun Stürmern und fünf Verteidigern kann man nicht ernsthaft DEL 2 spielen.“ Nun komme die Zeit, es besser zu machen. Und eines verspricht Bader noch: „Wir richten uns auf und kommen wieder!“

Tölzer Löwen - Bayreuth n.V. 3:4 (1:1, 1:0, 1:2/0:1)

Tore: 1:0 (0:51) Eberhardt (Ott), 1:1 (11:42) Hohmann (4-5), 2:1 (28:37) Spiro (Brady/McNeely), 2:2 (50:01) Järveläinen (Hohmann/Davis, 3-4), 3:2 (54:44) Brandl (Dibelka/Aquin), 3:3 (59:23) Järveläinen (Hohmann, 6-5), 3:4 (61:34) Järveläinen (Hudecek), – Strafminuten: Tölz 6, Bayreuth 6, – Schiedsrichter: Kannengießer/Klein, – Zuschauer: 1744.