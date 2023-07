Stefan Oettl: Top-Leistung trotz Defekten

Von: Nick Scheder

Teilen

Fast geschafft nach „immenser Belastung“: Der Jachenauer Martin Fischer bei der Abfahrt vom Timmelsjoch. © sportograf/kn

Radmarathon Ötztal: Stefan Oettl mit kaputtem Rad auf Rang 19 – Starke Landkreis-Starter

Sölden/Bad Tölz-Wolfratshausen – 140 Kilometer abgespult. Trotzdem noch fast 90 zu gehen. Und da reißt eine Speiche an Stefan Oettls Hinterrad. Kleiner Stab mit großer Wirkung: Eine einzige kaputte Speiche am Laufrad, und der Reifen wird zum Achter, kann instabil werden. Der Jachenauer, zu diesem Zeitpunkt am Jaufenpass an der Spitze des 4333 Teilnehmer starken Feldes, war sich unsicher, ob das Rad hält. Es hielt einigermaßen. Oettl fuhr weiter ohne auf den Materialwagen zu warten und beendete den Ötztaler Radmarathon mit seinen 5500 Höhenmetern auf 227 Kilometern über vier Alpenpässe auf Rang 19 (10. AK Master 1). Eine starke Leistung des 49-Jährigen. „Ich bin echt zufrieden“, sagt der Jachenauer, der 2017 als Gesamtsechster sein bestes Resultat beim Ötztaler eingefahren hatte.

Top-Leistung trotz Defekten

Es war schließlich nicht irgendjemand, den er am Anstieg zum Jaufen dann doch ziehen lassen musste: Jede Menge Ex-Profis der Tour-de-France oder des Giro d’Italia, wie etwa Sieger Manuel Senni (6:49:18 h), oder der mehrfache Mountainbike-Weltmeister Alban Lakata (2.) oder Lukas Kaufmann. „Die haben schon noch mal einen ganz anderen Antritt hingelegt, das muss man schon zugeben“, sagt Oettl.

Niemand will Führungsarbeit leisten

Doch immerhin führte er das Feld die ersten Stunden seiner 7:13 h Fahrzeit an – hoch nach Kühtai, runter nach Innsbruck. „Der Schnitt von Kühtai über Innsbruck bis Anstieg Brenner: 59,4 km/h – läuft“, freut sich Oettl. Dann wieder hinauf, über die alte Brennerstraße. „Da war viel Taktieren, niemand wollte Führungsarbeit leisten.“ Und erneut abwärts nach Sterzing bis in den Jaufenpass hinein. Nach dem dritten von vier Alpenpässen kam für einen anderen Jachenauer Starter der entscheidende Scharfrichter: das Timmelsjoch. 1700 Höhenmeter auf 30 Kilometern. „Ich war sehr froh, als der Torbogen an der Passhöhe erreicht war und man sich nur noch auf die Abfahrt und das Ziel in Sölden freuen konnte“, sagt Martin Fischer. Er landete – wie er es sich vorgenommen hatte – nach 8:41:28 h als Gesamt-416. (177. Master 1) im ersten Zehntel des Teilnehmerfeldes. „Ein unbeschreibliches Rennen, trotz der immensen Belastung.“

Sieg in der Teamwertung

Oettl gewann mit seinen Rad-Kollegen aus Forchheim – die fünf besten Zeiten in Summe zählten – auch noch die Team-Wertung wie schon im Vorjahr. Und der Jachenauer bemerkte einen weiteren Defekt erst im Ziel – zum Glück. „Mein Rahmen war gebrochen, damit wäre ich sicher nicht mehr weitergefahren, wenn ich es vorher gesehen hätte.“

Weitere Landkreis-Starter:

77. Männer Allgemein Stefan Buntscheck (Wolfratshausen) 8:01:05; 352. Männer Allgemein Sebastian Maier (Icking) 9:31:43; 664. Männer Allg. Gabriel Hartl (Gaißach) 11:55:24; 87. Master 1 David Grasskamp (Egling) 8:15:36; 979. Master 1 Oliver Ennig (Bad Tölz) 11:12:46; 1023. Master 1 Alexander Guhl (Wolfratshausen) 11:21:51; 1189. Master 1 Daniel Minnich (Wolfratshausen) 11:54:57; 172. Master 2 Gerhard Fischer (Lenggries) 9:49:03; 1166. Master 2 Stefan Hübner (Icking) 8:24:12; 153. Master 3 Franz Wech (Icking) 11:48:52; 223. Master 3 Peter Schenk (Bad Tölz) 12:36:50; 227. Master 3 Edmond Hammel (Bad Tölz) 12:40:51; 75. Frauen Allgemein Hannah Hartl (Gaißach) 11:55:23; 10. Frauen Master 2 Jeannett Jungmann-Guhl (Wolfratshausen) 11:01:53; 3. Frauen Master 3 Wilma Schenk (Bad Tölz) 12:36:50.

Lange Zeit an der Spitze des Feldes: Stefan Oettl führte die Spitzengruppe mit etlichen Ex-Profis bis zum Jaufenpass an. © privat