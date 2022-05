Heilbrunn: Torhüter Hüttl trotz sieben Gegentoren der beste Mann

Von: Nick Scheder

Teilen

Bester Heilbrunner – trotz sieben Gegentreffern: Torhüter Christoph Hüttl (vorne). Der Großteil seiner Mitspieler wirkte beim 0:7 in Sonthofen völlig von der Rolle. © Halmel/Archiv

Heilbrunn kommt in Sonthofen mit 0:7 unter die Räder

Sonthofen/Bad Heilbrunn – Wenn ein Torhüter, der sieben Gegentore kassiert, trotzdem der beste Spieler ist, spricht das Bände. Es deutet darauf hin, dass die Heilbrunner bei ihrer 0:7-Niederlage am Samstag beim 1. FC Sonthofen „gedanklich nicht auf dem Platz waren“, meint Trainer Walter Lang. „Ich stelle mich gerne vor die Mannschaft, aber dieses Mal bin ich einfach enttäuscht über das Auftreten.“ An einen hohen Sieg des Außenseiters beim aufstiegswilligen Tabellenzweiten hat niemand geglaubt. „Aber dass wir so untergehen, damit hätte ich nicht gerechnet“, räumt der Heilbrunner Trainer ein. Der SV Bad Heilbrunn ist jetzt auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Torhüter Hüttl trotz sieben Gegentoren der beste Mann

HSV-Keeper Christoph Hüttl verhinderte eine noch schlimmere Niederlage. „Aber wir hatten das Spiel ohnehin schon nach einer Viertelstunde verloren“, sagt Lang. Bereits nach zwei Minuten bekamen die Gäste einen Foulelfmeter gegen sich, weil Florian Schnitzlbaumer und seine Abwehr den Ball äußerst ungeschickt klärten – 0:1. Und wenig später unterlief Peter Auer eine weite Flanke, Marc Penz vollstreckte zum 2:0. Lang: „Das war eigentlich schon das Ende.“

Das 0:3 - nur eine Frage der Zeit

Hüttl hielt die Heilbrunner fast eine Stunde lang im Spiel. Lang stellte für etwas mehr Druck nach vorne auf Dreier-Abwehrkette um. Und Heilbrunn hatte sogar ein paar Torchancen. „Aber von einem ausgeglichenen Spiel zu sprechen, wäre stark übertrieben.“ Kein Druck auf das Tor, gedanklich zu langsam, die Pässe kamen nicht an. Lang hat dafür keine Erklärung. „Der Druck war weg, wir hätten relativ entspannt aufspielen können, aber einige Spieler waren an diesem Tag völlig neben der Spur.“ Und Sonthofen habe schon gezeigt, dass es richtig gut Fußball spielen kann, räumt Lang ein. Und so war das 0:3, das schließlich Tom Liebherr (71.) besorgte, nur eine Frage der Zeit.

Punktgleich mit dem Schlusslicht

„Danach war die Moral am Boden“, sagt Lang. „Da hat man sich gewünscht, dass bald abgepfiffen wird.“ Denn in der Schlussphase kombinierten sich die Platzherren fast ohne Gegenwehr durch die Heilbrunner Reihen, erzielten vier weitere Treffer und machten die Klatsche für den HSV perfekt. „Ein gebrauchter Tag“, sagt Lang. Und ein Tag, an dem es nun wirklich ernst wird, was den Klassenerhalt anbelangt: Nachdem Cosmos Aystetten überraschend den Tabellenfünften Illertissen besiegt hat, sind die Heilbrunner nun auch noch punktgleich mit dem bisherigen Schlusslicht. NICK SCHEDER

1. FC Sonthofen - SV Bad Heilbrunn 7:0 (2:0)

Tore: 1:0 (2., FE) Hindelang, 2:0 (15.) Penz, 3:0 (71.) Liebherr, 4:0 (73.) Hindelang, 5:0 (84.) Mürkl, 6:0 (87.) n.N. 7:0 (89.) Littig, – Schiedsrichter: Michael Krug (FC Coburg), – Zuschauer: 165.

HSV: Hüttl, – Fl. Schnitzlbaumer (33. Fr. Schnitzlb.), Kapfhammer, Mertens (46. A. Specker), Auer, – Pföderl, A. Pappritz, – Krinner (69. Tiedt), M. Schnitzlbaumer (74. Kiechle), – Gellner (74. M. Pappritz), Lechner.