Trainingslager ist bis 2025 gebucht: Gladbach verlängert Vereinbarung mit Rottach-Egern

Von: Dieter Dorby

Gefahr vor dem Sechzger-Tor: Die Löwen (v.l.) Jesper Verlaat, Phillipp Steinhart, Keeper Marco Hiller und Yannick Deichmann haben mit Gladbachs Jonas Hofmann am Ball ihre liebe Not, während Joe Scally auf ein Zuspiel wartet. © STEFAN SCHWEIHOFER

Ja, die Sportanlage am Rottacher Birkenmoos hatte am Sonntag Ähnlichkeit mit einem kleinen Fußball-Volksfest. Knapp 3000 Fußballbegeisterte waren an den Tegernsee gepilgert, um die Vorbereitungspartie zwischen dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und dem TSV 1860 München aus der Dritten Liga live zu mitzuerleben.

Rottach-Egern – Und es war ein unterhaltsamer Kick unter Leitung von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger, der schon mal Lust auf den Start der neuen Spielzeit machte.

Und für die Gladbacher Fans, die mit ihrer Mannschaft Urlaub und Trainingslager synchronisiert hatten, um ihre Fohlen eine Woche lang aus nächster Nähe erleben zu können, war es ein schöner Schlusspunkt. Lediglich Borussias neuer Trainer Daniel Farke haderte vor allem in der ersten Halbzeit mit der Leistung seines Teams. Wobei mit Kapitän Lars Stindl, Innenverteidiger Marvin Friedrich, den Nationalspielern Jonas Hofmann und Ex-Löwe Florian Neuhaus mehrere Startelf-Kandidaten aufliefen. Dazu Marcus Thuram, der diese Saison wieder zu alter Stärke zurückfinden soll.

Zur Pause wurde bei Gladbach der Rest des A-Teams eingewechselt – nur einer blieb kurz vor Schluss auf dem Rasen: Neu-Borusse Ko Itakura. Der Japaner, der von Schalke 04 an den Niederrhein gewechselt war, zeigte eine sehr souveräne, abgeklärte Partie. Denn die Löwen erarbeiteten sich immer wieder gute Chancen – vor allem Fynn Lakenmacher wusste in Erling-Haaland-Manier zu gefallen –, doch Gladbachs Defensive stand gut. Und zur Not waren die Keeper Tobias Sippel und nach dem Wechsel Moritz Nicolas zur Stelle.

Auch auf Rottacher Seite fiel das Fazit positiv aus. „Mich freut’s, dass die Gladbacher wieder da waren“, sagt Bürgermeister Christian Köck, der nach zwei Jahren Pause wieder die Rolle des Stadionsprechers übernahm. Auch seitens der Gäste sei das Trainingslager positiv bewertet worden. „Wir haben mit dem Präsidium gesprochen. Es ist alles sehr gut gelaufen. Sie schätzen einfach unsere Anlage.“ Und zwar so sehr, dass die Vorbereitungsliaison auch künftig fortgesetzt wird, wie Köck verrät: „Wir haben die Vereinbarung über das Trainingslager um drei Jahre verlängert.“ Damit sind die Gladbacher bis 2025 am Birkenmoos gebucht und feiern mit Rottach zusammen ihr Zehnjähriges. Damit bleibt der Tegernsee auch weiterhin das Kurzurlaubsziel vieler Borussen-Fans, was die Gemeinden im Tal, allen voran Rottach-Egern, mit Freude zur Kenntnis nehmen.

Auch das Spiel verlief ohne Zwischenfälle. „Wir konnten aufgrund des Sicherheitskonzepts leider nicht mehr Zuschauer zulassen, aber es ist alles super gelaufen“, freut sich Leopold von Sigriz, der Zweite Vorsitzende der Rottacher. Organisatorisch habe es keine Probleme gegeben. „Alle im Verein haben super zusammengeholfen. Diese Spiele sind für uns eine der Haupteinnahmequellen. Es war schön, dass mit dem TSV 1860 München ein Klub aus dem Umland zu Gast war – das zieht natürlich Zuschauer.“

Und dann nahm doch einer den FCB in den Mund. „Wir hatten am Sonntag bis zu 2700 Zuschauer auf der Anlage“, sagt Florian Schöpfer, Kassier des FC Rottach-Egern. „Das war schon mit dem FC Bayern vergleichbar.“ Aber nur 2000 Tickets gingen in den überregionalen Verkauf. Der Rest wurde vor Ort angeboten – „damit auch die Gladbacher Fans die Chance hatten, an Tickets zu kommen“.