65 muss bei der launischen Diva Deisenhofen punkten

Teilen

Legendäre Aktion: Im Hinspiel beim TSV 1865 Dachau trat der Deisenhofener Trainer Hannes Sigurdsson vor lauter Wut über eine Schiedsrichterentscheidung ein großes Loch in die Werbebande im Stadion an der Jahnstraße. © RO

Als nach wie vor „äußerst brenzlig“ kann die Tabellensituation der Richter-Elf zwei Spieltage vor dem Saisonende bezeichnet werden. Das Höchste der Gefühle ist wohl die Teilnahme an der Abstiegs-Relegation, das rettende Ufer (Platz 14) erscheint schon (zu?) weit entfernt.

Der Tabellensiebzehnte aus Dachau (35 Punkte) ist gut beraten, den Blick auch weiterhin nach unten zu richten. Nur ein Punkt trennt den TSV 1865 Dachau vom Tabellenachtzehnten TSV Wasserburg und somit vom Direktabstieg. Das ist die Realität nach den durchaus vermeidbaren Niederlagen gegen Ingolstadt (1:2) und Ismaning (1:3). In diesen beiden Spielen hat der TSV 1865 Dachau, da sind sich die Beobachter des Bayernligisten aus Dachau einig, zwei bis vier Punkte verschenkt.

Sollte Dachau die letzten beiden Saisonspiele gewinnen, könnte theoretisch sogar der Sprung auf Platz 14 noch gelingen, dazu benötigt man allerdings Schützenhilfe durch andere Vereine. Gut für den TSV 1865: Das Team von Türkspor Augsburg (Platz 14/41 Punkte) ist am Wochenende spielfrei, kann also nur noch einmal punkten.

Von wegen Aufstieg: Tabellenplatz zehn ist die Realität vom FCD

Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase der Saison 2021/2022 müssen die Richter-Schützlinge bei der launischen Diva der Gruppe Süd antreten. Seit fest steht, dass Trainer Hannes Sigurdsson im Sommer nach Burghausen wechseln wird, ist die Luft raus beim FC Deisenhofen. Das Team aus dem Münchner Süden wollte eigentlich die Regionalliga ins Visier nehmen, doch daraus wurde nichts. Der FCD dümpelt in der Grauzone der Liga herum, als Tabellenzehnter (45 Punkte) hat der Verein weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

Die Sigurdsson-Elf ist jederzeit in der Lage, eine Top-Leistung abzurufen, es droht aber auch immer die Gefahr, ins Gegenteil zu verfallen. Das Hinspiel in Dachau endete 3:3-Unentschieden. Die Treffer für Dachau erzielten damals Marcel Kosuch, Orkun Tugbay und Alexander Weiser. Den meisten Augenzeugen ist das Spiel aber nicht wegen der vielen Treffer in Erinnerung geblieben. FCD-Trainer Hannes Sigurdsson erlangte fragwürdige Berühmtheit, als er in Klinsmannmanier eine Werbebande an der Jahnstraße eintrat.

„Wir haben es selbst in der Hand.“ - Richter ist selbstbewusst vor dem Spiel

Bei den Dachauern sind alle Spieler bis auf Franz Hübl (Videoanalyst beim Drittligisten TSV 1860 München) an Bord. Ein Fragezeichen steht allerdings noch hinter dem Einsatz von Marcel Kosuch, er hat nach einer sechswöchigen Verletzungspause immerhin schon wieder mit dem Lauftraining begonnen.

Dachaus Trainer Marcel Richter betont im Vorfeld dieser richtungsweisenden Partie: „Wir haben es selbst in der Hand, die Relegation zu schaffen. Aber dazu müssen wir in Deisenhofen unbedingt punkten. Deisenhofen hat eine sehr gute Mannschaft, die auf Ballbesitz setzt. Wir hoffen, dass sich daraus Räume für uns ergeben werden.“ (Robert Ohl)