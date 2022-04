Punktet der TSV 65 nach dem Kirchanschöring-Flop beim Jahn?

Etwas mutiger und offensiver zur Sache gehen als zuletzt gegen Kirchanschöring wollen die Dachauer im Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg II am Karsamstag. © RO

Weiter in akuter Abstiegsgefahr schwebt der TSV 1865 Dachau. Das Auswärtsspiel beim Tabellendritten SSV Jahn Regensburg II kommt nicht unbedingt zu einem idealen Zeitpunkt.

Dachau – Im Fokus steht momentan Tabellenplatz 14. Das ist zwar nominell der erste Abstiegs-Relegationsplatz, aber wegen der Quotientenregel im Verhältnis zur Bayernliga Nord könnte der 14. Tabellenplatz zum direkten Klassenerhalt genügen. Die Regel besagt, so Dachaus Trainer/Abteilungsleiter Marcel Richter, dass der bessere Tabellenvierzehnte aus Nord oder Süd keine Relegation spielen muss. Hier werden einfach die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Wer in dieser Kategorie die Nase vorne hat ist gerettet.

In der Bayernliga Nord wäre dies im Moment der ASV Cham mit 22 Punkten und in Süd Kottern mit 34 Punkten. „Aber von Platz 14 sind wir noch weit weg“, beendet Richter die Diskussion zu diesem Thema. Glück hatte die Richter-Elf, dass im Nachholspiel der Direktabstiegskandidat aus Hallbergmoos in Kirchanschöring nicht über ein 0:0 hinausgekommen ist. Damit hat Dachau noch drei Punkte Vorsprung auf die rote Zone der Liga.

Unterschiedlicher könnten die Ausgangslagen nicht sein

Nach der deftigen 1:6-Abfuhr gegen Kirchanschöring ist man im Lager des TSV 1865 Dachau gespannt, ob die Richter-Elf dieses Negativerlebnis verdaut und abgehakt hat. Unklar ist auch, ob der Trainerwechsel-Effekt schon verpufft ist oder ob das 1:6 ein einmaliger Ausrutscher war.

Der SSV Jahn Regensburg II hegt nach wie vor Hoffnungen auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga, der Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Ingolstadt II beträgt nur zwei Punkte. Beim Jahn stehen mit Benedikt Fischer und Thomas Stowasser zwei Toptorjäger unter Vertrag, beide haben bisher schon jeweils zwölf Treffer erzielt. Das dürfte den Abwehrverbund der Dachauer 90 Minuten lang in Alarmbereitschaft halten.

Ausgeglichene Pflichtspielbilanz

Bisher gab es sechs Duelle der beiden Teams in Pflichtspielen, die Bilanz lautet 3:3 Siege. Das Hinspiel im September 2021 in Dachau endete mit einem 2:1-Sieg des SSV Jahn Regensburg II. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte damals Marcel Kosuch, der wegen eine Bänderverletzung aber voraussichtlich erst zur neuen Saison wieder angreifen kann. Fraglich bei Dachau ist der Einsatz von Sebastian Brey, Mario Maric und Alexander Weiss, alle drei konnten nach überstandener Corona-Erkrankung erst einmal trainieren. Ebenso auf der Kippe stehen Oliver Wargalla (Fußprellung) und Florian Mayer (Rippenprellung).

Marcel Richter weiß: „Wir haben das Kirchanschöringspiel analysiert und hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Wir hatten keinen guten Tag, spürten allerdings auch den Substanzverlust im dritten Spiel innerhalb von nur sechs Tagen. Der SVK war brutal effektiv, allerdings hätten auch wir nach jedem Gegentor selbst einen Treffer erzielen können – ja: müssen. Wir überlegen noch, ob wir taktisch etwas ändern werden. Vielleicht agieren wir in Regensburg offensiver, wenn die dazu benötigten Spieler denn auch einsatzfähig sind.