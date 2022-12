„Brauchen von allem mehr“: Ex-NLZ-Trainer sollen Wasserburger Nachwuchs auf Vordermann bringen

Von: Kilian Drexl

Helmut Räumer (links) und Michael Kokocinski (rechts) leiten nun den Nachwuchsbereich des TSV 1880 Wasserburg. © TSV 1880 Wasserburg

Mit Helmut Räumer und Michael Kokocinski übernehmen zwei erfahrene NLZ-Trainer die Leitung im Nachwuchsbereich des TSV 1880 Wasserburg.

Wasserburg – Der TSV 1880 Wasserburg hat sich im Nachwuchsbereich neu aufgestellt. Nach dem letztjährigen Abstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga Südost soll jetzt vor allem die Jugend mehr gefördert werden. Dafür haben sich die Löwen jetzt namhaft verstärkt. Mit Helmut Räumer und Michael Kokocinski übernehmen zwei Coaches die Leitung, die mit dem Verein bereits vertraut sind und gleichzeitig eine enorme Fachkompetenz mitbringen.

Räumer arbeitete bis 2019 im Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt und war dort auch für das Fördertraining zuständig. Außerdem steht er seit Saisonbeginn bei der Reservemannschaft des TSV Wasserburg an der Seitenlinie.

Ex-Profi Kokocinski jetzt technischer Leiter im Nachwuchsbereich

Kokocinski agiert in der zweiten Mannschaft an der Seite Räumers als spielender Co-Trainer und bringt einiges an Erfahrung mit. Der ehemalige Drittliga-Profi vom SV Wacker Burghausen und den Kickers Offenbach kann auch auf seine Erfahrung als Co-Trainer im NLZ des TSV 1860 München zurückgreifen. Die längste Zeit seiner Spielerkarriere verbrachte er in Regionalliga Bayern beim TSV 1860 II, FC Bayern II, und 1860 Rosenheim. Im Winter 2019 kam er dann zunächst als Trainer der Bayernligamannschaft nach Wasserburg. Er übernimmt die Rolle des technischen Leiters.

„In den letzten Jahren nicht zufriedenstellend“ – Wasserburg will mehr Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen

„Die Durchlässigkeit vom Nachwuchsbereich in den Herrenbereich war in den letzten Jahren nicht zufriedenstellend. Wir haben da andere Ansprüche. Ein Spieler, der alle Jugendmannschaften bei Wasserburg durchlaufen hat, muss am Ende mindestens in der zweiten Mannschaft spielen“, bemängelt Räumer.

Gemeinsam mit den Partnern in der Spielgemeinschaft soll die Ausbildung in und um Wasserburg verbessert werden. Außerdem will der TSV die Zusammenarbeit mit dem DFB Stützpunkt intensivieren. Dadurch soll durch Räumer noch mehr inhaltliche Qualität generiert werden.

„Längerfristiges Projekt“ – Räumer hofft auf sichtbare Ergebnisse in drei bis vier Jahren

„Wir wollen uns jetzt ein gesundes Fundament schaffen. Wir haben qualifizierte Trainer, denen wir noch mehr und neue Skills an die Hand geben wollen. Außerdem wollen wir uns in der Breite besser aufstellen. Wir brauchen einfach von allem mehr“, präsentierte der sportliche Leiter seine Ansätze. Allerdings warnt er auch vor voreiligen Erwartungen: „Das ist ein langfristiges Projekt. In drei bis vier Jahren werden wir uns hoffentlich über die Ergebnisse freuen können.“

Auch für die Reservemannschaft des TSV Wasserburg in der Kreisklasse hat Räumer klare Vorstellungen: „Wir wollen vielen jungen Spielern den Zwischenschritt über die zweite Mannschaft hin zur ersten Mannschaft ermöglichen. Außerdem sollen Spieler, die in der Landesliga wenig Spielzeit erhalten oder aus einer Verletzung kommen, Einsätze bekommen.“

Räumer und Kokocinski bringen ausgeprägte sportliche Kompetenz mit

Laut Räumer ergänzt sich das neue Duo an der Spitze des Nachwuchsbereichs perfekt: „Ich fühle mich eher für den sportlichen Ansatz und die Philosophie zuständig. Manchmal bin ich auch ziemlich direkt. Koko sieht vieles nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, da er in seiner fußballerischen Laufbahn schon so ziemlich alles in den unterschiedlichsten Bereichen erlebt hat. Dadurch bringt er nicht nur einen riesigen Sachverstand mit, sondern auch ein großes Netzwerk.“ (Kilian Drexl)