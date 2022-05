Trainer-Eklat: Wasserburg wirbt Harry Mayer ab - SV Bruckmühl erwägt rechtliche Schritte

Von: Moritz Bletzinger

Harald Mayer: Kam von Wacker Burghausen zum SV Bruckmühl - und will nach vier Spielen weiter zum TSV 1880 Wasserburg. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der TSV 1880 Wasserburg präsentiert Harald Mayer als neuen Trainer. Trotz Vertrags beim SV Bruckmühl? Sein Ex-Verein ist stocksauer.

Bruckmühl/Wasserburg - „Ein ganz, ganz schlimmes Spiel wird mit uns gespielt“, klagt Bruckmühls Abteilungsleiter Michael Straßer. Der TSV 1880 Wasserburg hat seinen Trainer als neuen Löwen-Trainer vorgestellt. Aus Sicht des SV Bruckmühl ein absolutes Unding. Schließlich soll Harry Mayer dort schon für die neue Saison zugesagt haben.

Alle Planungen sind in Bruckmühl jetzt für die Katz. Mayer hatte den Landesligisten im Saisonfinish übernommen und vor dem Abstieg bewahrt. Unabhängig vom Ausgang seiner Mission als Feuerwehrmann sollte er über den Sommer bleiben. Bei der Vorstellung des ehemaligen Wacker-Co-Trainers schrieb der SV Bruckmühl: „Darüber hinaus wird er auch in der kommenden Saison das Amt des Cheftrainers übernehmen.“

SV Bruckmühl stocksauer: TSV 1880 Wasserburg wirbt Trainer Harry Mayer ab - rechtliche Schritte angekündigt

Das hat sich plötzlich erledigt. „Harry Mayer übernimmt in der kommenden Saison den TSV 1880 Wasserburg und soll nach Abstieg aus der Bayernliga für Aufbruchstimmung sorgen“, schreiben die Löwen in einer Vereinsmitteilung. „Wir haben eine junge Mannschaft, die es zu entwickeln gilt. Deshalb wollten wir einen jungen Trainer, der sich dieser Aufgabe voll verschreibt. Die Verpflichtung von Harry Mayer war daher nur logisch“, fügt Abteilungsleiter Kevin Klammer an.

„Momentan wollen wir uns nicht im Detail äußern, wir wägen aber alle rechtlichen Schritte ab“, kündigt nun der SV Bruckmühl Konsequenzen für den Sinneswandel an. Dass der Trainer vom künftigen Ligakonkurrenten weggeschnappt wurde, will Abteilungsleiter Straßer nicht einfach so hinnehmen.

„Harald Mayer sagt, er hätte keine Vereinbarung in Bruckmühl“: TSV 1880 Wasserburg sieht kein Problem

Dass es eine Abmachung zwischen dem SV Bruckmühl und Mayer gegeben haben soll, davon weiß in Wasserburg niemand. „Wir haben da überhaupt nichts davon gehört“, sagt der stellvertretende Löwen-Abteilungsleiter Dr. Michael Stürmlinger, „Harald Mayer sagt, er hätte keine Vereinbarung in Bruckmühl.“

Fest steht, dass Mayer zwei turbulente Vereinswechsel hinter sich hat. Für seinen Wechsel zum SV Bruckmühl wurde er kurzfristig vom SV Wacker Burghausen freigestellt. Zu seiner neuen Station soll es nun ähnlich schnell gegangen sein. Nach ganz kurzen Gesprächen war der Vertrag schon unterschrieben, teilt der TSV 1880 Wasserburg mit. Es sei Mayers Traumverein. (moe)