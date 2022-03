TSV Allershausen: „Eine verdammt schwierige Partie“

Teilen

Warmgeschossen haben sich die Fußballer des TSV Allershausen um Christopher Trautmann (2. v. l.) in der Wintervorbereitung. In den sieben Testspielen netzten die Ampertaler 20 Mal ein. © Lehmann

Der TSV Allershausen hat im Nachholspiel beim FC Eitting am Dienstag um 19.30 Uhr die Möglichkeit, Punkte im Kampf gegen den Kreisliga-Abstieg zu sammeln.

Allershausen – Auch wenn der Gang zum Tabellenvierten sicherlich kein leichter wird: „Wir sind nicht chancenlos. Aber die sind daheim eine Macht. Daher wird das eine verdammt schwierige Partie“, betont der heutige TSV- und ehemalige Eittinger Trainer Michael Stiller. Doch seine Truppe werde alles geben, um die gute kämpferische Leistung vom Samstag beim 2:2-Remis gegen den FC Lengdorf zu wiederholen. Da war der Übungsleiter mit seinem Team hochzufrieden: „Wir hatten ein Plus an guten Torchancen – deshalb war der Punkt hochverdient. Nach dem 0:2-Rückstand zurückzukommen, war mega.“ Dario Turkman und Maciej Machi sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit noch für die Punkteteilung.

Bei der Partie am Dienstag gibt die Statistik für Allershausen bestenfalls Außenseiterchancen her. Von den letzten neun Partien gegen Eitting konnte der TSV gerade mal eine gewinnen. Zwei Unentschieden stehen sechs Niederlagen gegenüber. Zuletzt setzte es im August im Heimspiel eine 0:2-Pleite. „Da haben wir keine Punkte geholt, obwohl wir meiner Meinung nach mindestens gleichwertig waren“, erinnert sich TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. „Jetzt gehen wir mit etwas Rückenwind in das Spiel bei einem der Aufstiegsfavoriten und wollen auch dort punkten.“ (jfu)