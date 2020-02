Günther Sabinsky: „Wir haben sieben neue Spieler verpflichtet“

Teammanager Günther Sabinsky spricht über die brenzlige Situation in Ampfing

Sieben Neuzugänge sollen den TSV Ampfing vor dem Abstieg in die Bezirksliga retten. Sabinsky spricht über die misslungene Hinrunde und die getätigten Transfers.

Mit 22 Punkten steht der TSV Ampfing auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga

In der Winterpause wurden beim TSV Ampfing sieben Transfers getätigt

Teammanager Günther Sabinsky stellt die Neuzugänge im einzelnen vor

Mit 22 Punkten steht ihr auf dem 16. Platz der Landesliga. Was ist in der Hinrunde schiefgelaufen?

Wir hatten einen miserablen Start und konnten aus den ersten fünf Spielen nur einen Punkt mitnehmen. Unsere Saisonvorbereitung war sehr kurz und schwach. Einige Spieler, darunter auch Leistungsträger, waren verletzt oder einfach nicht fit. Im August ist uns dann der Coach abgesprungen. Durch die Arbeit musste er den Trainerjob an den Nagel hängen, aber wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir haben die Landesliga unterschätzt und waren deshalb nicht breit genug aufgestellt. Wir haben vor allem zum Anfang der Saison sehr viele Spiele verloren und das hat selbstverständlich auch einen Effekt auf die Motivation der Spieler.

Was wird sich im Vergleich zur Rückrunde ändern?

Wir haben sieben neue Spieler verpflichtet und darunter sind einige Hochkaräter. Wir sind viel breiter aufgestellt als letztes Jahr. Die Vorbereitung läuft nun auch schon seit Mitte Januar, wir gehen also viel strukturierter in die Saison als in der vergangenen Hinrunde. Im August letzten Jahres hat Klaus Seidel das Team übernommen. In der Vorbereitung kann er also seine eigenen Ideen und Ziele klarmachen. Er war und ist ein großer Gewinn für unseren Verein.

Günther Sabinsky: „Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen“

Habt ihr keine Sorgen, dass das Teamgefüge bei derart vielen Neuzugängen kaputtgehen könnte?

Alle Spieler verfolgen das Ziel, den Klassenerhalt. Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Alle Neuzugänge haben sehr schnell den Anschluss an das Team gefunden. Dafür sorgte Seidel mit der einen oder anderen Teambuildingmaßnahme. Natürlich wird der eine oder andere unzufrieden mit der Einsatzzeit sein, aber man muss das große Ganze betrachten. Viele der Spieler sind Rückkehrer und kennen somit den Großteil der Mannschaft.

Besteht die Gefahr, dass der Kader zu groß wird?

Mittlerweile haben wir auch fünf Abgänge zu verzeichnen. Es waren eher Spieler, die nicht oft zum Einsatz kamen, aber auch unser Kapitän hat uns verlassen. Alle Abgänge sind aus eigenem Willen gegangen. Auch, wenn unser Kader nun doch ein Stück gewachsen ist, sind alle Spieler ausschließlich für die erste Mannschaft vorgesehen. Wir haben die Spieler nicht geholt, um sie dann in der zweiten Mannschaft einzusetzen. Jeder Spieler hat Anspruch auf einen Platz in der ersten Mannschaft.

Luxusproblem im Tor

Mit Issa Ndiaye habt ihr einen Torwart verpflichtet. Hattet ihr auf dieser Position tatsächlich ein Problem?

Tobias Csaftari, unser Nachwuchstorwart, hat uns in der Winterpause verlassen. Wir wussten, dass Issa Vereinslos war und haben einfach mal angefragt. Er ist unglaublich stark und passt auch charakterlich gut in das Team. Nun haben wir im Tor ein Luxusproblem: Dominik Süßmaier, der Regionalligaerfahrung mitbringt und Issa Ndiaye, der Neuzugang von Türkgücü München. Die Trainer haben die Qual der Wahl.

Mit Ante Petrovic habt ihr einen Spieler aus Bosnien verpflichtet. Wie kam der Transfer zustande?

Ante stand auf ein mal bei uns am Platz. Er ist mit seiner Familie vor kurzem nach Ampfing gezogen. Für unser Team ist er wahrlich ein Gewinn.

Was würde der direkte Wiederabstieg bedeuten?

Man muss auf jeden Fall damit rechnen, aber die Welt würde nicht untergehen. Der Abstieg würde uns aber auf alle Fälle ein großes Stück zurückwerfen. Wahrscheinlich hätte er auch einige Abgänge als Konsequenz. Die Motivation im Team ist am Höhepunkt. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Liga halten.

Die Neuzugänge des TSV Ampfing

Möchten sie den Lesern die einzelnen Neuzugänge vorstellen?

Kevin Kostner (SV Kirchanschöring)

Kostner kam aus Kirchanschöring, wo sein Vater der Trainer war. Nach dem Abgang seines Vaters ging es für den 27-Jährigen nach Ampfing. Er ist sehr flexibel und ein sehr guter Techniker.

Atakan Akdemir (TSV Buchbach II)

Im Frühjahr hatte er zum Aufstieg in die Landesliga verholfen. Nach einem kurzen Intermezzo geht es für den 26-Jährigen nun zurück nach Ampfing. Der Kontakt zwischen Ampfing und Akdemir ist nie abgebrochen. Im Zentralen Mittelfeld ist Akedmir zu Hause. Zu seinen Stärken zählen Durchsetzungsvermögen und eine gute Übersicht.

Lucas Block (VfL Waldkraiburg)

Block ist ein junger, sehr talentierter Spieler. Wir hatten schon länger unser Auge auf den 20-Jährigen geworfen. Er ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar, sowohl vorne als auch hinten.

Marius Bindiu (SC Danubius Waldkraiburg)

Auch Bindiu stand schon lange auf unserem Zettel. Der Rumäne ist sehr laufstark und offensiv vielseitig einsetzbar.

Ante Petrovic (NK Novi Travnik/ 2. Liga Bosnien)

Petrovic war vor vier Jahren für den VfR Mannheim am Ball. Im Herbst letzten Jahres ist er mit seiner Familie nach Ampfing gezogen und so bei uns gelandet.

Advam Vital Rocha De Oliveira (SV Türkgücü Königsbrunn)

Der 30-Jährige spielte einst für die brasilianische U17-Nationalmannschaft. Dann kam der Wechsel in die Jugendakademie von Dinamo Zagreb. Er klapperte Stationen in Kroatien, Brasilien, Schweden, Malaysia und Österreich ab, bis es nach Deutschland ging.

Issa Ndiaye (Türkgücü München)

Bis zum Sommer 2019 war der 25-Jährige Stammhüter beim damaligen Bayernligist Türkgücü München. Früher war er sogar U23-Nationaltorwart des Senegals. Nach dem überraschenden Abgang unseres zweiten Torhüters Tobias Csaftari mussten wir reagieren.