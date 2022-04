TSV Aßling: Mertl rettet Remis

Von: Olaf Heid

Die Jungs vom TSV Aßling konnten nur ein mal jubeln. © WG

Am Ostermontag war der TSV Aßling beim SC Rechtmehring zu Gast. Dort trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

SC Rechtmehring – TSV Aßling 1:1 - Das war wohl zu wenig fürs Aufstiegsrennen. Mit nur einem Punkt in Rechtmehring haben sich die Aßlinger Fußballer in der A3 aus selbigem vorerst verabschiedet. Bis kurz nach Seitenwechsel war die TSV-Elf von Trainer Aleksandar Dimitrijevic dem Abstaubertor zum 0:1 von Robert Eyner (11.) – Keeper Jonas Mertl hatte den ersten SC-Versuch vor dessen Füße abgewehrt – hinterher gelaufen. Doch nach Seitenwechsel stoppten die Büchsenberger ihre Ostermüdigkeit. Yannick Lampl glich mit schön gezirkeltem Schuss ins lange Eck aus (1:1/52.). Doch mehr gelang dem TSV nicht, dem Keeper Mertl sogar am Ende den einen Zähler sicherte.

Aßling: Jon. Mertl, A. Huber, Böhm, Ertl, Lampl, Hackenberg, Jac. Mertl, Jak. Gruber, Stacheter, Heininger, Graupe; Mayer, Holzmann, Dimitrijevic. (ola)