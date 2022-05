Au schöpft wieder Hoffnung - Kirchdorf bangt um Relegation - auch Allershausen ist unter Druck

Teilen

Der SV Kranzberg (weiße Trikots) und der SC Kirchdorf (blaue Trikots) waren beide im Abstiegskampf im Einsatz. © Lehmann

Der Tabellenletzte aus Moosburg wahrte die theoretische Chance auf den Klassenerhalt durch einen Heimsieg gegen den SC Kirchdorf, der es nach aktuellem Stand schwer haben wird, noch die Relegation zu schaffen.

Freising - Denn der TSV Au erarbeitete sich durch den 3:1-Heimsieg über Allershausen ein Vier-Punkte-Polster auf Platz 13. Das Team vom Amperknie verpasste in Au die Möglichkeit, zu Rang 10 aufzuschließen und steht am Mittwoch um 19 Uhr beim Nachholspiel in Moosburg gehörig unter Druck.

TSV Au - TSV Allershausen 3:1 (1:0). Die Hallertauer feierten den ersten Sieg im Kalenderjahr. Anteil daran hatten wohl sogar drei Trainer. Der gerade zurückgetretene Christian Hobmeier, Interimstrainer Karl Höpfl und der als Zuschauer Sepp Summerer, der im Juli das Amt übernimmt. Jedenfalls demonstrierten die Gastgeber alle Qualitäten, die ihnen schon vor der Winterpause eine Siegesserie beschert hatten, nämlich Kampf, Moral bis unter die Haarspitzen und schnörkellosen, einfachen Fußball. Das reichte für enttäuschende Allershausener allemal. Philipp Rosic brachte den TSV Au mit einem Flachschuss vor der Pause (36.) mit 1:0 in Front. Beim 2:0 schien es so, als könnten die Gäste einen Auer Konter klären, doch dann kam der Ball links zu Ivan Andrik, der frei einschob (57.). Die nächste gelungene Offensivaktion der Platzherren, eine Hereingabe von rechts durch Anto Samardzic, veredelte Kapitän Alex Schwarz am linken Pfosten zur 3:0-Führung. Die Gäste blieben harmlos, kamen nur durch Standards zu Chancen. So verkürzte Markus Lachner nach einer Ecke noch zum 3:1-Endstand (82.).

TSV Moosburg - SC Kirchdorf 1:0 (1:0). Das Team aus der Moosburger Neustadt feiert einen -Achtungserfolg im Kellerduell. Das Niveau der Partie war wie erwartet überschaubar, doch die Gastgeber erarbeiteten sich schon in Halbzeit eins einige gute Chancen und gewannen am Ende nicht unverdient. Beiden Kontrahenten war die Nervosität anzumerken. Es lief wenig zusammen, bis beim TSV Tobias Kohoutek aus dem Mittelfeld einen Steilpass auf Benedikt Wagner durchsteckte. Der lief seinem Verteidiger davon, umkurvte SCK-Torwart Hans Maier und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer (17.). Kam die Führung für die Gastgeber anfangs noch etwas überraschend, verdienten sich die Neustädter das Tor in der Folge und hätten gegen konteranfällige Gäste durch Kohoutek, Wagner oder Dominik Gessler schon vor der Pause höher führen können. Von Kirchdorf kam vor allem im letzten Drittel zu wenig. Die optische Überlegenheit war zwar da, aber im entscheidenden Moment fehlte oft die Präzision. Großchancen gab es kaum, die beste vor der Pause vergab Daniel Schuhmann, dessen Schuss (27.) aus der Drehung knapp neben dem Pfosten vorbei ging. Nach dem Wechsel fand Moosburg offensiv kaum statt, mehr als zwei drei Halbchancen hatte aber auch Kirchdorf nicht zu bieten. „Wenn du nicht mal beim Tabellenletzten einen Punkt holst, dann wird das mit dem Klassenerhalt schwierig“, stellte SCK-Abteilungsleiter Stefan Lohmeier ernüchtert fest.



SV Kranzberg - TSV Wartenberg 0:0. Der SVK vergab die Chance, sich im Kampf um Platz 10 weiter von Allershausen abzusetzen. Die Gastgeber hatten gegen den Tabellenachten mehr Ballbesitz und im ersten Durchgang durch Levi Peis und Christoph Holmeier die zwei einzigen Tormöglichkeiten. Nach der Pause hatte Thomas Kopp nach einem Zuspiel von Daniel Mömkes die Chance (50.), seine Elf Führung zu bringen, zielte aber vorbei. Danach hätten die Gäste die Partie entscheiden können. TSV-Routinier Martin Maier tauchte zweimal (60./80.) allein vor dem Kranzberger Tor auf, schaffte es aber nicht die Kugel zu versenken. Die letzte Möglichkeit für die Gastgeber vergab Daniel Mömkes (88.), der rechts am Tor vorbeischoss. Insgesamt bot der SVK zu wenig, um gegen kompakt stehende Wartenberger drei Punkte abzugreifen. In einer chancenarmen Partie ohne Höhepunkte ein gerechtes Remis. (Sepp Fuchs)